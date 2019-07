Vojtěch střílel na policisty, strážci zákona ho při přestřelce zasáhli do břicha. Teď padlo obvinění

Oznámila to mluvčí hradecké krajské policie Ivana Ježková. Hrozí mu až šest let vězení. Královéhradečtí kriminalisté ho obvinili v pondělí poté, co byl schopen výslechu. S těžkým zraněním se léčil v hradecké fakultní nemocnici. V úterý muže soudce poslal do vazby. V minulosti byl odsouzen za pokus o vraždu.

Soudce se jel za střelcem podívat do nemocnice

„Soudce Okresního soudu Jičín rozhodoval o vzetí obviněného do vazby 16. července přímo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde byl hospitalizován. Poté, co bylo rozhodnuto o jeho vazebním stíhání, byl převezen do zdravotnického zařízení Vězeňské služby ČR,“ uvedla Ježková. TREST SMRTI! Vrah, který v Rychnově střelil manželku do hlavy, nezaslouží slitování, bouří se lidé

Jako důvod vazby uvedla, že by mohl v jednání pokračovat. „Vyšetřování případu intenzivně pokračuje. Obviněný muž s policisty spolupracuje,“ dodala. Zásah policie v Nemyčevsi byl dramatický. Na střelbu upozornili místní lidé. Svědci slyšeli několik výstřelů.

Policie: Věděli jsme, že je nebezpečný

Policie oblast kolem domu v obydlené zóně obce na několik hodin uzavřela. "Věděli jsme, že jde o zvlášť nebezpečného pachatele, který je navíc ozbrojen a střílí. Také proto jsme postupovali s maximální opatrností," řekla ČTK Ježková. Sexy letušku (†23) našli uškrcenou v hotelu: Milenec ji zabil kvůli žárlivosti

Postřeleného muže přepravil do nemocnice vrtulník. Nikdo jiný zraněn nebyl. Krátkou střelnou zbraň, s kterou muž střílel, zkoumají znalci. Policisté při domovní prohlídce zajistili také další střelné zbraně. Střelbou policisty ze zásahové jednotky se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Pokus o vraždu