Vrah z Rychnova zasáhl moderátora Krause: Drsné nadávky, opovržení a znechucení!

Jindy přátelsky působícího oblíbeného moderátora Tomáše Krausevytočily snímky, které se objevily na internetu. Na nich je zvěčněn s novinářem Miloslavem D. z Rychnova nad Kněžnou, který je nyní ve vazební věznici a čelí obvinění z chladnokrevné vraždy své manželky. Kraus proto musel podle svých slov uvést skutečnost na pravou míru.

„Tuhle odpornou bestii bez jakéhokoliv svědomí jsem potkával na společných presstripech. Byl mi od začátku nepříjemný svou vlezlostí a snahou se za každou cenu přátelit,“ napsal moderátor na facebook. „Když jenom pomyslím, že byl v mé blízkosti a já ho jako kolegu (to je šílený napsat, po tom všem) respektoval, všechno se ve mně svírá,“ přiznal Kraus.

Podle moderátora pořadu Top Star nebyl rozhodně s Miloslavem D. žádným kamarádem. Potkával ho jen při pracovních příležitostech. I přes to se ho ale osobně dotklo to, co jeho kolega provedl ženě a milované mamince jejich třech společných dětí.

„Ty sr***, za to, co jsi udělal (ty nejsi chlap, ale zamindrákovaná lůza, která kvůli svému nízkému sebevědomí, sobectví a nedospělosti nezvládla rozchod s milující ženou a to, že tě tvoje vlastní děti nenávidí za všechno to, co s tebou ony i jejich máma zažívaly za peklo), doufám, že dostaneš spravedlivý trest,“ napsal rozčílený Kraus. „Takový jako ty zaslouží stejný konec, jaký druhému způsobil,“ dodal na závěr a projevil hlubokou soustrast pozůstalým.

Smutná a hrozivá událost otřásla východočeským Rychnovem nad Kněžnou ve čtvrtek 11. července večer. Tamní novinář Miloslav D. se měl sejít v jedné ze zdejších restaurací se svojí manželkou Helenou, která se s ním hodlala dohodnout na rozvodu. Bohužel muž vytáhl legálně drženou zbraň a přímo u stolu svoji choť zastřelil. Pak na sebe sám nechal zavolat policii. Po páru zůstaly tři děti – Dominika, Nikol a Patrik. Muž měl celou rodinu dlouhodobě psychicky trýznit.