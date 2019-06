V dovolenkovém ráji našli další mrtvou holčičku (†6): Sériový vrah se doznal k 7 obětem

„Nalezli jsme lidské pozůstatky, na místě jsou forenzní patologové,“ uvedl mluvčí policie. V souvislosti s vraždami pěti žen a dcer dvou z nich je od konce dubna ve vazbě 35letý podezřelý.

Policie uvedla, že voják napsal doznání. Jeho motiv zatím není jasný. Se ženami kontakt navazoval prostřednictvím sociálních sítí. Většina z nich na ostrově vypomáhala v domácnostech. Zmizely v rozmezí od září 2016 do srpna 2018. Čtyři z obětí pocházely z Filipín, dvě z Rumunska a o další vyšetřovatelé soudí, že byla z Nepálu. Muž přiznal, že těla tří ze svých obětí dal do kufrů a ty hodil do jezera.

Policii k podezřelému dovedly zprávy, které si napsal s první z nalezených obětí, 38letou Filipínkou Mary Rose Tiburciovou, jejíž pozůstatky byly nalezeny v zaplavené šachtě dolu. Při zatýkání se voják neúspěšně pokusil spolknout telefonní SIM kartu.

První případ sériových vražd na Kypru vyvolal vlnu nevole. Úřady čelí kritice, že braly nahlášená zmizení cizinek na lehkou váhu. Na popud opozice byl odvolán policejní ředitel a odstoupil ministr spravedlnosti.

Ve čtvrtek bude na Kypru pohřbena jedna z obětí, 38letá Livia Florentina Buneaová z Rumunska spolu se svou osmiletou dcerou Elenou. Jejich těla byla nalezena v jiném jezeře. Náklady na pohřeb pokryje kyperská vláda.