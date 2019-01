Thajský meteorologický ústav zaznamenal dopad bouře na pobřeží provincie Nakchon Sítchammarát ve 12:45 místního času (6:45 českého času), tedy dříve, než se původně předpokládalo. Silný vichr při svém postupu přes oblast porážel stromy a strhával střechy domů. Množství domácností v regionu se ocitlo bez proudu.

Na příchod živlu, který se pohybuje přes jih Thajska směrem na západ, se připravuje 15 provincií. Provincie Nakchon Sítchammarát a Suráttchání, která zahrnuje také turistické ostrovy Samui, Tao a Pchangan, budou podle meteorologů zasaženy nejhůře.

Češi jsou před bouří v dovolenkovém ráji v pozoru. Mirek si sbalil to nejnutnější

Bouře již připravila o život jednoho člověka, jenž byl součástí posádky rybářského člunu, který ve vichřici uvázl u pobřeží provincie Pattání. Další člen posádky se pohřešuje, zatímco čtyři se podařilo zachránit.

Oblíbené turistické destinace, ostrovy Ko Phangan, Ko Samui a Ko Tao, zejou prázdnotou. Návštěvníky z tropického ráje vyhnalo varování před úderem tropické bouře. Tisíce lidí, kteří do Thajska vyrazili oslavit Vánoce a Nový rok, se přesouvají na jih. V oblasti platí zákaz plavání v moři, lodní provoz byl omezen.

Tropical Storm Tabuk is hitting Thailand now.



Condition in east coast is very windy and huge waves are forming.

This video is taken on an oil platform in Terengganu



Meanwhile in west coast, we will have more precipitation and windy condition. pic.twitter.com/d0JCEaa3KX