Na jihovýchodní pobřeží Thajska v pátek udeřila tropická bouře Pabuk, která přinesla prudké lijáky a vichr o rychlosti dosahující až 70 kilometrů v hodině. Češi, kteří v Thajsku žijí nebo jsou tu teď na dovolené, jsou na pozoru. „Máme sbalené nutné osobní věci pro případ, že by se situace opravdu vyhrotila,“ uvedl pro Blesk Zprávy Miroslav Mareš, který se nachází na ostrově Koh Lanta. Zatím to ale podle něj tragicky nevypadá.

Bouře Pabuk už na jihovýchodní pobřeží Thajska udeřila a připsala si první oběť. Tisíce turistů i místních se evakuují do bezpečí. Bouře se nyní hrne na ostrov Koh Samui, později by měla zasáhnout i ostrov Phuket.

Live as Hurricane Pabuk approaches Thailand’s east coast https://t.co/vBLu4FUjRq — Ruptly (@Ruptly) 4 January 2019

V Thajsku se podle odhadů cestovních kanceláří nachází více než 2500 českých turistů. Na blížící se tropickou bouři upozornilo na internetu i české ministerstvo zahraničí, které turistům doporučuje zaregistrovat se v databázi cestovatelů DROZD.

Ministerstvo rovněž uvedlo, že na jihu Thajska je kvůli bouři omezována doprava a v jejím důsledku dochází k lokálním záplavám. Čeští turisté v případě potřeby mohou volat nouzovou linku české ambasády v Bangkoku +66/614233819.

Mirek: Na evakuaci jsme připraveni

Miroslav Mareš se nachází na ostrově Koh Lanta. „Ráno jsme měli v plánu odplout na Phi Phi, ale žádné lodě z místního přístavu nevyplují ani dneska, ani zítra. Takže jsme se neplánovaně vrátili zpět do bungalovu. Celý den jsme strávili cestováním na skútru. Bylo hodně zataženo s občasným deštěm a silnými poryvy větru. Jinak se ale na ostrově neděje nic,“ přiblížil situaci.

Někteří turisté se však podle Mirka na pevninu vydali taxíky nebo minibusy. Přes den se prý z jinak klidného moře stalo moře rozbouřené a vlny dosahovaly kolem půl až jednoho metru. „Nikoho jsme neviděli, že by se tu koupal,“ dodal. V obchodech je ale vše prý normálně dostupné, žádné vykupování zásob se tedy nekonalo. Aspoň zatím.

„Stále fouká vítr, občas prší. Občas tu vypadne elektřina a signál. My máme sbalené nutné osobní věci pro případ, že by se situace opravdu vyhrotila a projeli jsme si na skútru evakuační cestu do vyšších míst ostrova. Podle všeho to ale na Koh Lantě vypadá na klidnou, maximálně propršenou, noc,“ věřil v půl jedenácté místního času Mirek.

Takto to vypadalo na Koh Lantě během odpoledne. Krátce před půlnocí místního času však vítr výrazně zesílil.

Close to midnight, wind is getting harder in #KohLanta #Thailand, but no rain. Pic from the afternoon. #Pabuk pic.twitter.com/yyWPGKPRp0 — Anne Tapanainen (@annetapanainen) 4 January 2019

Na příchod živlu, který se pohybuje přes jih Thajska směrem na západ, se připravuje 15 provincií. Provincie Nakchon Sítchammarát a Suráttchání, která zahrnuje také turistické ostrovy Samui, Tao a Pchangan, budou podle meteorologů zasaženy nejhůře.

Bouře má první oběť

Bouře už připravila o život jednoho člověka, jenž byl součástí posádky rybářského člunu, který ve vichřici uvázl u pobřeží provincie Pattání. Další člen posádky se pohřešuje, zatímco čtyři se podařilo zachránit.

Oblíbené turistické destinace, ostrovy Koh Phangan, Koh Samui a Koh Tao, zejí prázdnotou. Návštěvníky z tropického ráje vyhnalo varování před úderem tropické bouře. V oblasti platí zákaz plavání v moři, lodní provoz byl omezen.

Provoz přerušila letiště v Nakchon Sítchammarátu a Suráttchání, správních střediscích stejnojmenných provincií, i letiště na ostrově Samui. Pobřežní hlídky na ostrově vztyčily červené vlajky jako varování, aby se lidé nepřibližovali k moři. U pláží hlídkují policisté.

Takto vypadá situace v provincii Nakchon, kde jsou záplavy:

من تاثيرات العاصفة #Pabuk في مدينة ناخون سي ثامارات #تايلند ⚠️ pic.twitter.com/x7Ah0eWFdv — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) 4 January 2019

Veronika: Moře se stahuje

„Prší, fouká vítr a moře se stahuje,“ popsala Češka Veronika Bartková stav v jižní části Phuketu v nočních hodinách místního času. Místní obyvatelé podle ní v žádnou paniku nepropadají, jen uklízejí stánky a cesty, plus ukotvili lodě u pláží. To nejhorší ale teprve přijde, přiznává.

„Kolem šesté večer místního času jsme se s partnerem byli podívat u pláže a na vyhlídce. Vítr, déšť a moře dost ustoupilo. Jestli vlivem odlivu či přicházející vlny, netušíme. Cca metr a půl pod normálním stavem,“ uvedla Bartková pro Blesk Zprávy.