Manson, prezentovaný při procesu jako samotářský šílenec s obrovskou přesvědčovací schopností, se narodil 12. listopadu 1934 šestnáctileté matce jako Charles Milles Maddox v Cincinnati v Ohiu. Matka byla alkoholička, kriminálnice a prostitutka a Manson rád vyprávěl historku o tom, že ho chtěla jako malého prodat za pivo. Vrazi snové krásky Sharon Tateové (†26) za sebou zanechali krvavou spoušť: Nezachránilo ji ani pokročilé těhotenství

Biologického otce nikdy neviděl a většinu života strávil v nápravných zařízeních pro mladistvé a ve vězení za krádeže, padělání platebních karet nebo za organizování prostituce. Od jednoho spoluvězně se naučil hrát na kytaru a stal se hudebníkem.

Nebezpečný násilník

Na policii byl Manson registrován jako nebezpečný muž s násilnickými sklony. Po propuštění z věznice v roce 1967 založil na sklonku éry hippies komunitu, která se do dějin zapsala pod označením Mansonova rodina.

Manson si nechal narůst dlouhé vlasy a vousy a se svými obdivovateli se v San Francisku věnoval nevázanému sexu nebo drogovým orgiím. Jako podprůměrný hudebník ale schopný textař se spřátelil s některými opravdovými hvězdami a jeho píseň se tehdy dokonce ocitla na albu slavných Beach Boys.

Mansonova skupina se později usadila na ranči nedaleko Los Angeles, kde Manson začal plánovat zločiny, které svou bestialitou a brutalitou šokovaly i otrlé kalifornské policisty. Manson nařídil svým žákům, aby náhodně zabíjeli obyvatele bělošské luxusní čtvrti v Los Angeles v naději, že rozpoutá apokalyptickou rasistickou válku proti „bílým bohatým vepřům“ zejména z oblasti showbyznysu, jak později vypovídal.

Brutální vražda Sharon Tateové

Společně se Susan Atkinsonovou, Charlesem Watsonem, Lindou Kasabianovou a Patricií Krenwinkelovou vnikli 9. srpna 1969 do domu hudebního producenta Terryho Melchera, kterého Manson během osudného roku několikrát navštívil a kterého nenáviděl. Údajně totiž nerozpoznal Mansonovy hudební „kvality“.

Dalším brutálním zločinem byl tzv. masakr na Cielo Drive 10050. Zabijte je všechny, přikázal svým žákům, a výsledkem krvavého řádění bylo pět mrtvých. Byla mezi nimi i herečka Sharon Tateová, manželka režiséra Romana Polanského. Té bylo tehdy 26 let a byla v osmém měsíci těhotenství. Bez milosti byla ubodána k smrti. Atkinsonová, která zemřela ve vězení v roce 2009, při odchodu z domu napsala na vchodové dveře její krví "prase". Následující den skupina "posílená" o Leslie Van Houtenovou a Steva Grogana pronikla do domu podnikatele Lena LaBianky, kterého rovněž i s jeho manželkou Rosemary zavraždila.

„Zavraždi svého souseda.“

Britský novinář Ivor Davis, autor knihy Five to die (Pět mrtvých), napsal, že Mansonovy vraždy znamenaly „smrt šedesátých let“. „Byl to čas Haight Ashbury, Woodstocku, ,love and peace', ,obejmi svého souseda, spi se svým sousedem, miluj se se svým sousedem'," napsal. „Pak přišel Manson a stalo se z toho 'zavraždi svého souseda',“ uvedl. Podle Davise „hrůza, která se odehrála v domě Sharon Tateové, nezabila jen všechny ty lidi, zabila doslova celou jednu generaci, životní styl, atmosféru".

Manson a čtyři členové jeho skupiny, Atkinsová, Watson, Krenwinkelová a Leslie Van Houtenová, byli zatčeni, uznáni vinnými z vraždy a v roce 1971 odsouzeni k smrti. Díky tomu, že byl v Kalifornii v roce 1972 zrušen trest smrti, jim byl hrdelní trest změněn na doživotí. Manson byl ve vězení od roku 1971 a soud dvanáctkrát zamítl jeho žádost o předčasné propuštění (naposledy v roce 2012). Zemřel v roce 2017.

Zločin stále budí hrůzu i morbidní zvědavost povzbuzovanou knihami, turistickými průvodci a internetovými stránkami. Své místo má i v pop kultuře. Excentrický americký rocker Marilyn Manson například provokuje svým pseudonymem, který je složen z křestního jména slavné herečky Marilyn Monroe a Mansonova příjmení. Na své album The Spaghetti Incident? (1993) zařadila jednu z Mansonových písní skupina Guns N'Roses, britská kapela Kasabian si zase propůjčila jméno od jedné z vražedkyň.

V roce 2009 vzbudila pozornost informace, že jistý Matthew Roberts, který se živí jako DJ, je Mansonovým synem. „Nechtěl jsem tomu uvěřit. Byl jsem vystrašený a naštvaný zároveň. Je to stejné, jako kdybyste zjistili, že váš otec je Adolf Hitler," řekl tento muž.

Bizarní soud o ostatky Charlese

O Mansonovy pozůstatky, ale i o práva na jeho pozůstalost a na užití jeho jména, projevili zájem čtyři lidé, napsala dva roky zpět agentura AP. Soud požádal o rozřešení pře koroner, který potřeboval v márnici kalifornského okresu Kern uvolnit místo pro těla předávkovaných narkomanů.

O lukrativní autorská práva a o Mansonovy pozůstatky se přihlásil jistý Michael Brunner, jehož si prý Manson osvojil. Brunnerova matka byla členkou Mansonovy bandy. Dalším zájemcem byl další, údajně také osvojený Mansonův syn Matthew Lentz, jehož jméno jako jediného dědice se objevuje v Mansonově závěti z roku 2017.

Třetím byl sběratel Mansonových memorabilií Michael Channels, který soudu předložil ještě jinou Mansonovu závěť, která tentokrát svědčila v Channelsův prospěch. Spor nakonec vyhrál Mansonův vnuk Jason Freeman. Jeho otec Charles Manson mladší se narodil do Mansonova prvního manželství. Manson junior si později změnil jméno na Charles Jay White a nakonec spáchal sebevraždu.

Všichni čtyři zájemci o Mansonovu pozůstalost obviňovali své konkurenty, že chtějí na osobě zemřelého vraha vydělat. Foto mrtvého těla prý chtějí prodat bulváru. Freeman u soudu prohlásil, že Mansonův popel po kremaci rozptýlí během veřejně přístupného ceremoniálu, který bude natáčet filmový štáb.