Žádný rodič nechce pohřbívat své dítě. Matěj z Českých Budějovic si touto otřesnou zkušeností prošel před dvěma lety, kdy za tragických okolností zemřel jeho 22měsíční syn Martínek. Chlapeček se stal obětí nepochopitelného činu své vlastní matky Lenky, která ho 6. listopadu 2018 vyhodila z okna bytu ve čtvrtém patře panelového domu v Českých Budějovicích.

Martínka z přibližně 12metrové výšky hodila hlavou dolů s cílem ho zabít. To se jí podařilo. Ona sama následně vyskočila za ním, pád nicméně přežila bez vážnějších následků. Letos v létě ji soud pravomocně poslal na 16 let do vězení.

Matěj se k průběhu soudu vyjadřoval na sociální síti, se svými fanoušky na Facebooku se nyní podělil i o dojemnou vzpomínku na Martínka. V pátek to totiž byly přesně dva roky od chlapcovy smrti. „Nemine dne, kdy bych na něj nemyslel,“ uvedl svůj příspěvek. Matěj si syna připomněl návštěvou míst, která spolu navštěvovali, nevynechal ani místo jeho smrti.

Vzpomínky na Martínka jsou pro Matěje podle jeho slov stále čerstvé, se ztrátou nejmilovanějšího člověka se stále vyrovnává. „Není to nic příjemného a ještě dnes se to ve mně svírá, jako už dlouho ne, občas je mi až do pláče. Proto jsem těchto pár dnů strávil s rodinou a přáteli...“ popsal Matěj.

Ve svém příspěvku se také vyjádřil k bývalé partnerce a soudu s ní. „Vynesením rozsudku pro nás však stále nic neskončilo,“ uvedl Matěj s tím, že věcí se stále zabývá jeho právní zástupce a také exekutor. Soud totiž sice Lence kromě trestu odnětí svobody uložil příbuzným vyplatit 1,6 milionu jako nemajetkovou újmu, ale pozůstalí můžou o další peníze žádat v rámci občanskoprávního řízení.

Pro Matěje je nicméně celá věc finančně náročná. Právní zastoupení si hradí z vlastní kapsy. „Slibovaná pomoc od státu je v nedohlednu a přisouzené odškodnění je ve sféře tiché fantazie, zda je někdy vůbec uvidíme,“ vysvětlil.