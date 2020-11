Obcí Líský na Kladensku o víkendu otřásla ohromná tragédie. V domě byla nalezena tři zastřelená těla, za vším by mohl stát partner Kristýny, člen Vězeňské služby, Jiří. Jediný, kdo masakr přežil, byl třítýdenní chlapeček. Dům zeje prázdnotou, jediné, co se v něm pohybuje, jsou kočky. Co s nimi bude? A co s Kristýninými pejsky?