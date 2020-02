Příslušník Věznice Heřmanice Petr L. (†42), po sobě zanechal ženu a dvě dcery. S jedou z nich byl v osudný den na lékařské prohlídce po úrazu. Když vtrhl šílený střelec Vitásek do čekárny, holčičku (13) zakryl vlastním tělem.

„Pro nás je tímto velkým hrdinou a jsem přesvědčen, že nejenom pro nás jako bezpečnostní sbor, ale pro celou naši zemi,“ uvedl po střelbě generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal. Řidič vězeňské služby Petr Š. (†39) měl se svou manželkou devítiletého syna.

Zastřeleni byli zákeřně v čekárně traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava loni 10. prosince. Spolu s nimi zemřelo dalších pět lidí, střelec Vitásek spáchal o několik hodin později sebevraždu.

Přispěli i vězni

Do sbírky přispívali i samotní vězni. „Je to situace, se kterou jsme se ještě nesetkali. Je tedy vidět, že i mezi odsouzenými jsou lidé, kteří uvažují tímto směrem,“ uvedla před časem mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

„Já jsem to prezentoval mistrovi, mistr to pak řekl dál a ta odpověď byla jasná: Na to se nás vůbec nemusíte ptát, jasně, že dáme každý nějakou částku,“ uvedl trestanec Kamil Durin.

Na podporu rodin obou mužů byla vyhlášena veřejná sbírka, která nyní skončila.

„Vyhlásila ji Vězeňská služba ČR spolu s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR. Vynesla celkem 1 657 029 korun,“ dodala nyní Kučerová. Výtěžek bude mezi dvě rodiny rozdělen rovným dílem.

Stále běží další sbírky

Další transparentní účty jsou nadále otevřeny, běží sbírky pozůstalým obětí zřízené Vysokou školou báňskou či Základní školou Ivana Sekaniny v Ostravě-Porubě. V prvním případě je na účtu zhruba 445 tisíc, ve druhém již přes 600 tisíc korun. Na sbírkovém kontě FN Ostrava, která vyhlásila sbírku pro všechny pozůstalé jako první, je v tuto chvíli zhruba 8 milionů.

Dalších 625 tisíc korun vybral Spolek celníků ČR, který podpořil zaměstnance, jemuž zemřela při střelbě manželka. Příspěvek pozůstalým zaslal i městský obvod Poruba, magistrát Ostravy i Moravskoslezský kraj. U tří posledně jmenovaných to bylo dohromady 230 tisíc každé rodině, jejíž člen střelbu nepřežil.

