Jednou z šesti obětí úterního masakru v Ostravě je i vězeňský dozorce Petr L. (†49). Byl jedním ze tří dozorců, kteří při střelbě zemřeli. Generální ředitel Vězeňské služby (VS) Petr Dohnal vyloučil, že by útok cílil proti jeho bezpečnostnímu sboru. Podle Dohnala šlo o náhodu. Na středeční tiskové konferenci prozradil, že jeden ze zastřelených příslušníků - právě Petr L. - zachránil vlastním tělem svou nezletilou dceru. Sbor v pondělí vyhlásí veřejnou sbírku na pomoc pozůstalým.

„Je to prostě shoda nešťastných okolností, byli v nepravý čas na nespravém místě. Rozhodně se tedy nejednalo o nějaký sofistikovaný útok na příslušníky Vězeňské služby," řekl Dohnal.

První ze zastřelených aktivních příslušníků VS pracoval v ostravské vazební věznici, bylo mu 39 let. Druhý, o deset let starší, sloužil v heřmanické věznici. Dohnal popsal oba muže jako nesmírně pracovité, slušné a kamarádské kolegy, kteří žili pro své rodiny. Ze studenta veřejným nepřítelem: Kdo je mladík, kterého označili za podezřelého střelce z Ostravy

Šéf VS zopakoval, že oba muži byli v nemocnici v době svého volna. „Byli samozřejmě neozbrojeni, útoku nemohli nijak zabránit," řekl. Upřesnil, že jeden šel navštívit lékaře, zatímco druhý k lékaři doprovázel svou nezletilou dceru. Útočník tohoto příslušníka podle Dohnala smrtelně zranil v okamžiku, kdy muž dceru zaštítil vlastním tělem. „Pro nás je tímto velkým hrdinou a jsem přesvědčen, že nejenom pro nás jako bezpečnostní sbor, ale pro celou naši zemi," řekl Dohnal o zastřeleném.

Třetí z usmrcených lidí v minulosti působil jako člen justiční stráže, od Vězeňské služby odešel před deseti lety.

Veřejnou sbírku pro dvojici zastřelených aktivních příslušníků sboru vyhlásí VS ve spolupráci s policejním odborovým svazem, přispívat do ní bude možné do 15. února. Rodiny mají také ze zákona nárok na odškodnění a navíc k nim poputuje i výtěžek ze čtvrteční charitativní akce pořádané u příležitosti Dne vězeňství. Vrah popravil 6 lidí v ostravské nemocnici: Několikrát na mě s dcerou vystřelil, tvrdí svědkyně

Dohnal dodal, že nepamatuje rok, který by byl pro VS tak tragický. Sbor totiž letos obdobně přišel celkem o pět příslušníků. Jeden zahynul při nehodě eskortního autobusu na Pražském okruhu, další při jiné dopravní nehodě a třetí podle informací ČTK v souvislosti s požárem bytu.