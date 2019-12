Po sedmé hodině ranní došlo ve Fakultní nemocnici v Ostravě k činu, který nemá v Česku obdoby. Ctirad V. (†42) v čekárně traumatologie začal z nelegálně držené 9mm zbraně střílet proti bezbranným pacientům. Střelec z Ostravy zřejmě trpěl hypochondrickou depresí, řekl Cimický! Byl to masakr

Pět lidí zemřelo na následky střelného poranění na místě, šestá oběť zemřela na operačním sále. Dalších několik lidí bylo zraněno. Policisté okamžitě po pachateli začali pátrat s pomocí dvou vrtulníků. Když se jím Ctirada V. podařilo najít, obrátil zbraň proti sobě a zastřelil se. Po třiceti minutové resuscitaci zemřel.

David Stypka (40), zpěvák skupiny Bandjeez, se v létě tohoto roku dozvěděl nepříjemnou zprávu. Má rakovinu slinivky! „V létě jsem si po vleklé anabázi intuitivně vyřval CT vyšetření, našli mi nádor na slinivce, ten lékaři skvěle odoperovali, teď mě čeká bezmála půl roku chemoterapie," napsal v létě David Stypka.

V úterý, v den masakru v Ostravě, na facebook napsal další nečekanou zprávu. Dva týdny před útokem si se Ctiradem V. (†42) dopisoval! „Takový ten pocit, když si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe,“ napsal Stypka.

„Ctirad byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. F*ck! Je mi to líto," dodal. Na dotazy novinářů odmítl odpovídat. Pro MF DNES ale uvedl následující: „V nemocnici jsem s ním neležel. On si mě vyhledal potom, co bulvár zveřejnil, že procházím chemoterapií. Potom mi psal, že má na 99 procent stejnou nemoc, co mám já. Celá naše diskuze byla o tom, že ho nechtějí lékaři léčit."

