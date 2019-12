Pacienti, kteří seděli v úterý ráno na traumatologii Fakultní nemocnice v Ostravě, možná do poslední chvíle netušili, co je čeká. Tedy, dokud nenápadný stavební technik Ctirad V. nezahájil své krvavé řádění. Při pohledu do jeho dobrácké tváře by patrně nikdo netušil, čeho byl schopný. Co ho dohnalo k jeho zběsilému činu, to sám už nikomu neprozradí.

Amatérský fotbalista, lyžař, sympaťák, normální chlap. Tak známí a kolegové popisují 42letého stavebního technika Ctirada V. z Jilešovic na Opavsku. Když v úterý ráno vstoupil do čekárny na traumatologii ostravské fakultní nemocnice, podle zpravodajství iDnes.cz nejprve poslal pryč děti a pak spustil krvavou řež.

Vrah měl evidentně v úmyslu způsobit co největší ztráty. „Střílel lidem především na hlavu a na krk,“ uvedl pro ČT český premiér Andrej Babiš. Muž vystřílel zásobník do přítomných lidí a pak do zbraně zasunul další. Kdo mohl, využil přestávky v palbě, aby se dal na útěk.

Ctirad měl se zbraněmi zkušenosti. Aleš Zygula, ředitel firmy, ve které vrah pracoval, potvrdil, že Ctirad V. s kolegy chodil občas na střelnici.

Když novopečený vrah nedlouho po sedmé hodině ranní opouštěl místo činu, zanechal za sebou nakonec šest mrtvých a dva vážně zraněné lidi. Přitom Ctiradovi kolegové z práce nemohou uvěřit tomu, co se stalo. „Byl pořád pozitivně naladěný. Byl jediný, kdo holkám v kanceláři nosil kytky. Jezdili jsme spolu na lyže, sportovali jsme. Prostě to byl normální chlap. Sice byl na nemocenské, ale pracujeme venku, takže to je u nás ve firmě normální,“ popsal ho jeden ze spolupracovníků pro iDnes.cz. Málokdo asi věděl, že má tři záznamy v rejstříku, jak uvedla Česká televize, a že vlastní nelegálně drženou zbraň.

Podle kolegů měl Ctirad přítelkyni a nikdo nepozoroval, že by mohl být nějak labilní. Doma byl podle Aleše Zyguly asi od poloviny října. Stěžoval si na zdravotní problémy. Měsíc mu dopřáli jen na dobré slovo, potom přinesl neschopenku.

Trpěl snad nějakou vážnou nemocí? To jeho kolegové netušili. Zprávy o léčení na hematoonkologii Fakultní nemocnice v Ostravě k nim nedolehly, ani to, že by si stěžoval na nedostatečnou léčbu. Přesto spáchal svůj děsivý čin.

Zatímco v Ostravě probíhaly manévry, do nichž se zapojily stovky policistů a dva vrtulníky, zamířil Ctirad V. domů. Jen své matce přiznal, co strašného spáchal, a že má v úmyslu ukončit i svůj život. Žena to nahlásila úřadům. Policejní vrtulník dostihl vraha v Děhylově pouhých pět kilometrů od místa, kde spáchal svůj strašný zločin. Ctirad nečekal na policejní zásah. Svou nelegálně drženou zbraní ráže 9mm se střelil do hlavy.

Když ho dostihli, ještě žil a komunikoval. Jeho stav se však rapidně zhoršoval a po 30 minutách resuscitace svému zranění podlehl. Za sebou zanechal desítky zdrcených a vyděšených lidí, kterým naprosto nesmyslně vzal jejich blízké. Proč se to rozhodl udělat, to vyšetřuje policie.