Dva ze členů gangu, Tyrell Graham (18) a Sheareem Cookhorn (21) byli uznáni vinnými v pátek. Druhý jmenovaný má na kontě také obvinění z nedovoleného ozbrojování. Spolu s nimi jsou obviněni také tři nyní sedmnáctiletí mladíci.

Skupina v noci před útokem na Kamaliho a druhého muže zaparkovala stříbrný Peugeot 307 na ulici poblíž sídliště Broadwater Farm v Londýně. Automobil se stal jejich místem setkání před a po útoku.

Video Členové gangu, který zabil 19letého mladíka - Metropolitan Police

Gang mladíků neměl slitování, ubodal oběť v kadeřnictví

Před vraždou, 22. února zhruba v sedm hodin večer, vyrazilo sedm mužů – pětice obžalovaných a dva neznámí útočníci – na jízdních kolech směrem ke stanici metra Wood Green. S sebou měli nejméně pět nožů včetně mačety a malého meče a pistoli s brokovnicí.

Jakmile spatřili své oběti, okamžitě sesedli z kol a tasili zbraně. Cookhorn na ně několikrát vystřelil, ale minul. Jedna ze střel mířila do nedalekého obchodu, kde jen zázrakem nezasáhla nikoho ze zákazníků a obsluhy. Horor Češky v Itálii: Deset dní ji v bytě znásilňoval uprchlík

Dvojice mužů, na které gang útočil, se pokusila utéct – rozprchli se různými směry. Skupina dohnala dvacetiletého muže, kterého osmkrát bodla a střelila do hýždě. Kamalimu se podařilo dostat do auta a ve snaze členy gangu vyděsit do nich začal najíždět.

Vrazi se však zastrašit nenechali a svými zbraněmi začali na automobil útočit, přičemž se jim podařilo rozbít okénko. Kamali proto z vozidla vystoupil a a běžel se ukrýt do nedalekého kadeřnictví. Mužům se však podařilo jej dohnat a ubodat k smrti. Vrah Petr Kramný (41) ve vážném ohrožení! Desítky vězňů na Mírově schvátila epidemie černého kašle!

Detektivové si pro prvního přišli o dva měsíce později

Na kolech se poté útočníci přemístili k zaparkovanému autu, kde se převlékli a celou oblast opustili. I přes snahu zdravotníků Kamali krátce po 3. hodině v noci svým zraněním podlehl.

O necelé dva měsíce později – 21. dubna, byl detektivy zatčen Tyrell Graham jako první z podezřelých. Následujícího dne byl obviněn. Pro Cookhorna si policisté přišli 2. května. Následoval jeden ze sedmnáctiletých mladíků, který byl zadržen 16. května.