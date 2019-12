Před dvěma lety městečkem Galanta ležícím na Slovensku otřásla brutální vražda. Sedmnáctiletý David B. tam zavraždil svého otce a posléze se sám udal na policii. „Službu konajícímu policistovi řekl, že zabil svého otce. Bylo započato vyšetřování pro obzvlášť závažný zločin vraždy,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Martina Kredatusová. Tehdy sedmnáctiletý mladík tvrdil, že už se nemohl dále dívat na to, jak jeho otec psychicky týrá jeho matku. „To, co jsem si prožil, si neprožije každý, nemůžu to nazývat dětstvím,“ uvedl pro TvNoviny.sk David.

Ten v osudný večer v září roku 2017 se údajně probudil poté, co uslyšel matčin pláč. „David slyšel doma mámu zase plakat, ve zkratkové chvíli vzal bourací kladivo a otce usmrtil, po letech velmi těžkého a intenzivního týrání,“ uvedl pro slovenskou televizi TV JOJ chlapcův obhájce Daniel Lipšic. David se proto rozhodl jednat. Vzal kladivo a svého otce umlátil. Posléze mu ještě zasadil sedmnáct ran kuchyňským nožem. „Byl to mimořádně vystupňovaný afekt, který takto zhodnotil nejrenomovanější znalecký ústav na Slovensku,“ uvedl Lipšic pro Topkys.sk s tím, že David ten večer pil.

To, že otec svého syna a manželku týral, potvrdili i sousedi. „Víte, podle mě bránil mámu. Je to její jediný syn. Jak jsem říkala, je to dobrý chlapec, i proto se šel sám udat. Bránil ji, protože muž ji často bil,“ uvedla tehdy sousedka. „Je to slušný a dobrý chlapec. Můj vnuk se s ním přátelí, znám ho, vyrůstal tu,“ uvedla další obyvatelka města. „Často byl v tom domě křik, a to pořádný. Nejsem odtud, takže lidi, co tam žijí, neznám, ale takřka každý druhý den tam byl pořádný cirkus,“ uvedl muž, který bydlí v nedaleké ubytovně.

Soud Davida nejprve odsoudil ke čtyřem letům za mřížemi. Proti rozsudku se však odvolal a před soudem znovu stanul v sobotu, kdy soudce rozsudek snížil na dva roky. Na svobodě by však mohl být už za rok a půl. „Chtěl bych nejprve říci, že mi je opravdu líto, že jsem musel zajít až tak daleko,“ litoval jsem svého činu před soudem David.