Býk

Tak šílený pracovní týden jste už dlouho nezažili, ale náladu máte stále dobrou. V duchu si říkáte, že vám to nestojí za to! Třeba to šéfa do pondělí přejde. Myslíte jen na své priority a nehledáte za ničím vědu. Copak bude dnes večer? Určitě rande!