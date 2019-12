Vinen! Takový rozsudek si vyslechl u Krajského soudu v Ostravě recidivista Jozef Ž. (53). V Havířově-Šumbarku surově nožem zavraždil dva lidi. Nepomohla mu ani přímluva družky, ani jeho náhlá „ztráta paměti“. Do basy ho soud poslal na 20 let!

Scénu pro silné žaludky museli zkousnout policisté, kteří zasahovali v bytě družky obžalovaného Jozefa Ž. V krvi zde našli ubodané dva jeho známé. Milan Z. (†57) ležel s podříznutým hrdlem na zemi, Peter G. (†44) seděl v křesle.

Neměli šanci

Krvavé šílenství následovalo po společné pijatice, kdy jeden z mužů Jozefovi Ž. připomněl staré křivdy. Jozef popadl kuchyňský nůž a začal ve zběsilém amoku bodat. Jeho oběti byly v těžké opilosti, bránili se jen velmi slabě.

Většina ran mířila do obličeje, na krk a hrudník. Smrtelné byly pro oba muže rány do srdce. „Jejich stav byl neslučitelný se životem už při příjezdu záchranářů,“ zaznělo u soudu.

délka: 00:27 Video Státní zástupce Vít Legerský komentuje dvacetiletý trest pro dvojnásobného vraha. Michal Charbulák

Prý měl „okno“

„Všechno řeknu,“ řekl obžalovaný muž podle svědectví policistů už při zatýkání v bytě. U soudu však celou dobu soudu tvrdil, že si na útok nepamatuje.

Na svou stranu dostal i družku, která na něj krátce po činu ukázala, pak ale svědčila v jeho prospěch. Podle tvrzení příbuzných zavražděných mužů to udělala ze strachu z Jozefovy rodiny.

Dostal maximum

Soud se však obalamutit nenechal a Jozefovi Ž. za dvojnásobnou vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem "napařil" 20 let.

Z trestní sazby 15 až 20 let zvolil horní hranici, a to i kvůli trestnímu rejstříku, který z více než poloviny plní násilné zločiny. Výjimečný trest ale neudělil. „Neshledali jsme k němu dostatek zákonných důvodů,“ zdůvodnila soudkyně.

Úleva a pláč

Jozef Ž. si rozsudek vyslechl se sklopenou hlavou. Přítomní příbuzní s úlevou vydechli, někteří se i rozplakali. Jakmile se ale muž na místě odvolal, jejich pláč vystřídal hněv.

„Je to zmetek, všichni vědí, že to udělal, co se bude ještě řešit? Nelíbí se mu trest? Může být rád, že nedostal doživotí!," hřímali. „A teď se tam oběs!“ nezapomněli zvolat na adresu vraha.

Ještě to není definitivní

Rozsudek tedy ještě nenabyl právní moci. „S rozsudkem, tak jak byl vyhlášen, souhlasím. Co se týče výše trestu, je zákonná, řádně odůvodněná s přihlédnutím na všechny přitěžující okolnosti,“ řekl k rozhodnutí státní zástupce Vít Legerský.

Vzhledem k mnoha požadavkům na odškodnění ze strany rodin poškozených si ponechal k případnému odvolání lhůtu na rozmyšlenou. Případ bude postoupen k Vrchnímu soudu v Olomouci.