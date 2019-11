Rak

Ještě před pár dny jste si mysleli, že už to v zaměstnání nezvládnete a ono se nakonec projevilo všechno k lepšímu. Že by dostal nadřízený konečně rozum? Počítejte s jistým posunem, který se vám vyplatí také po finanční stránce. Nakonec je to ok!