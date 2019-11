V pátek 15. listopadu proběhla rozsáhlá rekonstrukce vraždy krásné Nastěnky. Při ní byl Sokolov v neprůstřelné vestě převezen z vazební věznice k petrohradskému nábřeží u řeky Mojky. Tam se totiž snažil postupně zbavit rozřezaného těla své milenky. Nepodařilo se mu to.

Rekonstrukce brutálního činu

Když z batohu házel části její mrtvoly do vody, spadl do ní, protože byl silně opilý. Když ho policisté vylovili ven, brutální vražda byla odhalena. Sokolov však v pátek nebyl policií převezen jenom na nábřeží, ale i do svého bytu, kde doktorandku 7. listopadu zavraždil po hádce. Vraždící profesor od Slavkova popsal čtvrcení Nastěnky (†24): Její otec se na pohřbu zhroutil

Uvnitř bytu mu policisté sundali želízka. Sokolov, který si liboval v rekonstrukcích slavných bitev, kvůli kterým navštěvoval často Slavkov u Brna, situace využil. Pokusil se podřezat kudlou. Nevyšlo mu to. „Byl zastaven policií,“ řekl podle webu NDTV jeho právník Alexander Počujev.

Sebevražda byla jen otázkou času