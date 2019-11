Předem promyšlená krutá vražda, to je podle obžaloby hrůzný čin, ze kterého viní sotva plnoletého studenta Daniela M. (18) z Plzeňska. Mladík u soudu přiznal, že letos v květnu ubodal spolužačku Terezu (†18). Dozvěděl se, že si dívka, která neopětovala jeho city, našla přítele. U Krajského soudu v Plzni mu za to hrozí až 20 let ve vězení.

Ďábelský plán uzrál podle obžaloby Danielovi v hlavě nejpozději dva dny před vraždou. „Rozhodl se, že usmrtí svoji bývalou kamarádku, protože obdržel informaci, že si našla přítele. Připravil si proto doma dva kuchyňské nože. Další den (27. 5. 2019, pozn. red.) zalhal ve škole, že jej bolí hlava a byl uvolněn z vyučování,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr.

Daniel pak nasedl do vlaku a jel do Zdemyslic, bydliště Terezy. Když se přesvědčil, že je dům prázdný, vrátil se na nádraží čekat, až dívka přijede ze školy. „Poté, co přijela, se s odstupem pěti minut vydal za ní. Vstoupil do domu, dívka ho vyzvala, ať odejde. On ji ale chytil jdo kravaty, povalil na zem a bodl velkou silou nožem čtyřikrát do hrudníku, způsobil jí i bodné a řezné rány na krku,“ vypočetl Richtr.

Nechtěla ho, ubodal ji

Tereza neměla šanci přežít. Nůž jí poranil plíci, srdce, játra a ledvinu. „Tři bodnutí byla smrtící. Došlo k prudké a masivní krevní ztrátě v důsledku probodnutí srdce a srdečnice a tím ke smrti,“ řekl Richtr s tím, že Daniel M. pak z domu odešel.

Daniel u soudu přečetl předem sepsaný projev. „V době incidentu jsem se choval dosti nepřiměřeně, s Terezou jsem se znal od prvního ročníku, pak jsem s ní začal trávit více času, bylo to, podle mě, na dobré cestě k něčemu víc, než přátelství. Loni v září to ale naprosto bezdůvodně skončilo, pokusil jsem se spáchat sebevraždu, skončil na psychiatrii, pak už jsem to nebyl já. V tomto stavu se ke mně dostala zpráva o jejím novém vztahu. Je mi to líto, omlouvám se,“ kál se.

Čekal u ní v pokojíčku

Několikrát ale zopakoval, že Terezu chtěl zabít. „Rozhodl jsem se týden před tím v sobotu. Byl jsem tenkrát s kamarády, pili jsme alkohol. Svěřil jsem se kamarádovi, reagoval, že je to hloupost. V neděli k večeru jsem se rozhodl, že ji ubodám kuchyňským nožem, vzal jsem v kuchyni dva nože, kdybych náhodou jeden ztratil,“ popisoval.

Popsal podrobně i onen osudný den, kdy odešel ze školy a jel za Terezou. „Počkal jsem na ni asi dvě hodiny ve Zdemyslicích na nádraží. Přicházela sama, vydal jsem se za ní domů, o prázdninách jsem tam už byl. Počkal jsem v jejím pokoji. Když mě viděla, začala křičet, ať jdu pryč,“ popisoval Daniel.

Matka ho odvezla zpět na místo vraždy

Tereza se pak k němu otočila zády, a to se jí stalo osudným. „Chytil jsem ji za krk do kravaty a strhl na zem. Větším nožem jsem ji ubodal do hrudníku. Pak jsem utekl. Měl jsem na oblečení krev, napsal jsem přes messenger rodičům a kamarádům, co jsem udělal. Po půl hodině mě vyzvedla matka a odvezla zpět na místo. Řekla policistovi, co jsem spáchal, a ten mě zatkl,“ řekl.

Přiznal, že Tereza jej nechtěla. „Řekla, že to nechce. V dubnu jsem byl u jejího domu, nikdo o tom nevěděl. V té době jsem také změnil třídu. Přestal jsem komunikovat se spolužáky, v kontaktu jsem byl s jednou kamarádkou. Chtěl jsem s ní něco mít, ale odmítla mě. Byl jsem smutný," popisoval.

Daniel užívá léky, které mu předepsali na psychiatrii. Uvedl, že se setkal i s Terezinými rodiči, prý s ním neměli problém. Teď po něm požadují odškodné za smrt dcery, otec s matkou 1,2 milionu, bratr dívky jeden milion a obě babičky po 800 tisících. Dohromady tedy takřka čtyři miliony korun.

