Čech Miloš žaluje americkou aukční síň: Má nárok na nacisty ukradené obrazy za miliony?!

Autor: jel - 
24. srpna 2025
15:00

Čech Miloš Vávra tvrdí, že je právoplatným dědicem umělecké sbírky v několika milionové hodnotě. Ta kdysi patřila kabaretnímu umělci židovského původu Franzi Friedrichu Grünbaumovi, známého pod jménem Fritz Grünbaum. Toho o hodnotné umění připravili nacisté. Vávra nyní žaluje americkou aukční síň.

Rakušan Fritz Grünbaum se narodil v Brně a byl kabaretní umělec, operetní zpěvák, režisér a filmový herec. Vlastnil velmi hodnotnou sbírku umění obsahující dílo impresionisty Egona Schieleho, kterou mu ukradli nacisté předtím než ho v lednu roku 1941 zavraždili v koncentračním táboře Dachau.

Miloš Vávra má být dědicem této hodnotné a ukradené sbírky. Podle deníku NY Post nyní žaluje americkou aukční síň Christie's, která v minulosti prodala šest obrazů z této sbírky.

Čech chce, aby soud aukční síni přikázal mu sdělit informace týkající se majitelů uměleckých děl z Grünbaumovy sbírky, včetně všech záznamů o prodeji, finančních informací, ocenění, znaleckých posudků, odhadů a korespondence, aby mohl podat žádost o restituční navrácení majetku.

Témata:
BrnoMiloš VávraNárodně socialistická německá dělnická stranaEgon Schieleuměníaukční síňKoncentrační tábor DachauFritz Grünbaum
