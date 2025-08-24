Čech Miloš žaluje americkou aukční síň: Má nárok na nacisty ukradené obrazy za miliony?!
Čech Miloš Vávra tvrdí, že je právoplatným dědicem umělecké sbírky v několika milionové hodnotě. Ta kdysi patřila kabaretnímu umělci židovského původu Franzi Friedrichu Grünbaumovi, známého pod jménem Fritz Grünbaum. Toho o hodnotné umění připravili nacisté. Vávra nyní žaluje americkou aukční síň.
Rakušan Fritz Grünbaum se narodil v Brně a byl kabaretní umělec, operetní zpěvák, režisér a filmový herec. Vlastnil velmi hodnotnou sbírku umění obsahující dílo impresionisty Egona Schieleho, kterou mu ukradli nacisté předtím než ho v lednu roku 1941 zavraždili v koncentračním táboře Dachau.
Miloš Vávra má být dědicem této hodnotné a ukradené sbírky. Podle deníku NY Post nyní žaluje americkou aukční síň Christie's, která v minulosti prodala šest obrazů z této sbírky.
Čech chce, aby soud aukční síni přikázal mu sdělit informace týkající se majitelů uměleckých děl z Grünbaumovy sbírky, včetně všech záznamů o prodeji, finančních informací, ocenění, znaleckých posudků, odhadů a korespondence, aby mohl podat žádost o restituční navrácení majetku.
