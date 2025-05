Hořká dohra návštěvy veterána (99) v Plzni: Na letenku si půjčil… Jídlo si musel platit sám!

Slavný návrat válečného hrdiny do míst, která pomáhal osvobodit, poněkud kalí všední účty. I když se město tvářilo, že veteránovi vděčně proplatilo veškeré výlohy, zcela to tak nebylo. Harry Humason a jeho rodina si podle informací Blesku vzali půjčku, aby v pokročilém věku mohl přiletět letadlem do Amsterdamu, odkud ho do Česka již dopravil autobus hrazený Plzní. Proslýchá se, že letenka stála okolo čtvrt milionu korun. „Město hradilo ubytování pro tři osoby, osobní doprovod a kompletní servis v rámci slavností,“ řekla plzeňská mluvčí Eva Barborková.

Z vlastní kapsy

Jenže… „Obědy a večere ve městě, jehož byl čestným hostem, si hradil z vlastní kapsy,“ řekl Blesku historik Jiří Klůc, který veterána po městě doprovázel. I přes to se Humasonovi návštěva líbila. „Harry si Slavnosti svobody moc užil a byl okouzlen vděkuplnou srdečností Čechů i celkovou atmosférou akce,“ dodal historik Klůc.

Pořádají sbírku

Aby Harry Humason mohl znovu navštívit i další místa v Evropě, za kterou nasazoval život, pořádá jeho rodina nyní sbírku na zahraničním serveru Go Fund Me. Zatím vybrala asi polovinu z potřebných 20 tisíc dolarů (asi 440 tisíc korun). Víc peněz od města prý ale ještě může dostat. „Projeví-li rodina zájem, abychom na letenku přispěli, bude nám ctí,“ uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Harry bojoval v Rakousku, Německu a Československu s 3. americkou armádou generála Georgeho Pattona, v 5. divizi, ve 2. pěším pluku. Málem se dostal až k Praze. Postup vojsk ale nakonec zarazily německá kapitulace a ukončení války.