Československá justice poslala za dvojnásobnou vraždu a dvojnásobný pokus o mord Ševčíka na 21 let do kriminálu, navíc mu přidala devět let za mřížemi na uzavřeném psychiatrickém oddělení.

Podle svědků, kteří přežili, příbuzných i Spolku Šalamoun však Roman Ševčík svou tetu Janu L. (†35) ani babičku Marii Š. (†62) 4. února 1989 na brněnských Vinohradech nezavraždil. „Spal v té době 20 kilometrů daleko, u druhé babičky ve Křtinách,“ místopřísežně prohlásili prastrýc i babička.

Veřejná bezpečnost však prý z mladíka, který podle svého švagra byl lehce mentálně zaostalý a neublížil by ani mouše, vymlátila přiznání. Jediným důkazem byla pachová stopa z bytu, kde Ševčík svou tetu i babičku běžně navštěvoval.

„Prokurátor u soudu žádal trest smrti. Vyděšený mladík se po vynesení trestu 21 let vězení radši neodvolal. Jinak by ho asi pověsili, naznačil jasně prokurátor,“ řekl Blesk.cz Václav Peričevič ze Spolku Šalamoun. Ten nyní připravuje obnovu procesu. „Máme nové důkazy, které předložíme Krajskému soudu v Brně,“ uvedl.

Vraždy jsou promlčené

Nový soud – pokud jej česká justice připustí, může pouze Ševčíkovo jméno očistit. Vraždy jsou totiž promlčené. Pokud by se i zjistilo, že skutečný vrah stále běhá po svobodě, nelze jej už potrestat.

Blesk.cz oslovil v případu Nejvyšší státní zastupitelství. „Bez znalosti spisu nemůžeme posoudit okolnosti konkrétního případu. Pouze obecně lze uvést, že obnova řízení je jedním z mimořádných opravných prostředků, jehož základní podmínkou je předložení nových skutečností a důkazů důležitých pro posouzení viny,“ řekl Blesku mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

O obnově řízení podle něj rozhoduje příslušný soud, který ve věci původně rozhodl v prvním stupni. Tedy Krajský soud v Brně. Podmínky obnovy řízení pak upravuje trestní řád.