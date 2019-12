Řada otázek napadala svědky páteční tragédie v prešovském bytovém domě. Někteří viděli samotný výbuch, další přihlíželi zásahu záchranných složek, a někteří dokonce zažili kritické chvíle na vlastní kůži. Hasiči nyní vysvětlili, co klíčovým způsobem ovlivnilo jejich zásah a proč nemohli jednat rychleji nebo povolat do akce vrtulník.

Proč trvalo tak dlouho postavit plošinu?

Někteří z přihlížejících se divili, že hasičům trvalo tak dlouho, než do akce mohli nasadit plošinu. Objevily se informace o tom, že se zařízení zaseklo kvůli mrazu.

To ale uvedl na pravou míru mluvčí hasičů Peter Kovalík. „O žádném záseku nic nevím. Technika byla úplně v pořádku. Příprava plošiny i samotný zásah však nějaký čas trvá. Než se stabilizuje a připraví, chce to čas,“ uvedl mluvčí pro Plus Jeden Deň s tím, že jistou dobu zabrala také instalace evakuačního rukávu.

Rukáv byl dobré řešení

Právě tím se podařilo zachránit většinu z 39 evakuovaných lidí. „Plošina, ve které jsou dva záchranáři, má celkovou nosnost 500 kilogramů. Takže počet lidí, které mohou naložit, je omezený. A také je třeba s nimi jet dolů, takže rukáv je určitě rychlejší,“ vysvětlil Kovalík.

Video Záběry z vnitřku prešovského paneláku - Městští hasiči Lipany

Lidé se také pozastavovali nad tím, že z nedaleké letecké základny nevzlétly vrtulníky, které by pomohly hasit. Ty ovšem nemohly do vzduchu kvůli mrznoucímu dešti.

Vrtulníky by nepomohly

„Hasiči viděli záznam výbuchu budovy a hned jim bylo jasné, že došlo k poškození střechy a celé horní části stavby,“ uvedl Kovalík. Horní poschodí byla podle něj zasažena nejvíce a další destrukce vznikla působením sálavého tepla. „Do takového prostředí nemůžeme záchranáře poslat. Skrz zakouřené prostředí nad bytovkou by ani neviděli, kam přicházejí a na zdevastovanou střechu by se přes sálající teplo ani nedostali,“ doplnil mluvčí hasičů.

Proud vzduchu z vrtule by navíc mohl uvolnit další části nestabilní budovy. „Padající části by mohly zasáhnout zasahující hasiče anebo svědky, kteří se pod budovou nacházeli,“ dodal Kovalík.

