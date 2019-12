V pátek krátce po poledni se Sídlištěm III. ležícím ve slovenském Prešově ozvala ohlušující rána. V jednom z tamních paneláků vybouchl plyn. Z dvanáctiposchoďového domu zbyla jen kostra. Na místo okamžitě vyrazili hasiči, kteří se snažili z domu dostat co nejvíce lidí. Osm lidí se však už zachránit nepodařilo.

Záběry starého pána se objevily v médiích krátce po ohlušujícím výbuchu. Přední stěna paneláků úplně chyběla, jako by někdo nožem rozřízl papírovou krabici. Nevěřícně na to hleděl také obyvatel bytu v předposledním patře. Zmateně a zoufale čekal na pomoc. Ta však nepřišla. Bydlel v domě se svou manželkou, která tam zemřela s ním. „Moje máma tam určitě zůstala a můj otec byl ten na záběrech,“ uvedla pro televizi Markíza jeho dcera. Hasiči se k nim nedokázali všas dostat. Také proto, že výbuch zcela zničil schodiště, po kterém zůstala jen prázdná šachta. Plošina, kterou měli hasiči, nedosahovala nejvyšších pater, kvůli povětrnostním podmínkám nemohl být nasazen vrtulník.

Další muž se snažil před plameny zachránit skokem na balkon o patro níž, spadl dolů na zem.

V domě se nacházela i Alena, která byla doma se svým devítiletým synem. „Víc než hodinu jsme tam čekali a nikdo nepřicházel,“ popsala okamžiky naprosté hrůzy. „Seděli jsme u okna v kuchyni a čekali jsme,“ dodala. Alena se synkem však měla štěstí. Ze sutin zdemolovaného domu se dostala v pořádku. „Myslela jsem, že tam zůstaneme,“ uvedla se zlomeným hlasem s tím, že se z hrůzy, kterou se synkem zažili, bude ještě dlouho vzpamatovávat.

ONLINE: Výbuch mě odhodil, byla jsem v bezvědomí, syna (9) zavalily dveře! Hodinu nikdo nešel, pláče Alena

Štěstí měla i Bibiana, která bydlela se svým otcem v osmém patře. „Byl to moment. Nejdřív jsme cítili tlakovou vlnu, potom přišla ohlušující rána. Tušila jsem, že to vybuchl plyn, protože u našeho bloku měnili chlapi elektrické kabely a dost byl cítit zápach plynu. Nejdřív jsme se dozvěděli, že dělníci měli při výkopu poškodit plyn. No namísto toho, aby odstranili plyn, tak vyčkávali. A to je výsledek,“ uvedla pro slovenský deník Pluska Jeden Deň Bibiana s tím, že se s otcem rychle chtěli dostat ven, ale nešlo to.

„Já jsem v prvním momentě začala hledat otce. Tak, jak jsme byli oblečení, jsme utíkali ke dveřím a tam... Zjistila jsem, že venku je namísto schodů jedna velká díra a nahoře též, byla vidět obloha,“ řekla Bibiana s tím, že otcem měli obrovské štěstí. „My jsme měli v tom neštěstí obrovské štěstí, že jsme přežili a nebyli jsme vážně zranění. Ne každému to však bylo dopřáno. Jak jsem se brzy dozvěděla, soused z 11. poschodí už v bytě nemohl dýchat, a protože byl odříznutý od pomoci, měl údajně vyskočit z bytu. Je to strašné, byl to mladý člověk. Myslím na všechny,“ dodala.

Video Výbuch paneláku v Prešově - CCTV/Facebook

Svědectví z Prešova: Chtěla jsem odejít z bytu, místo schodů tam byla obrovská díra, říká Bibiana

Marek Majoroš, který bydlel s manželkou Silvii v devátém poschodí, byl ve výtahu, když došlo k explozi. Ve chvíli, kdy uvízl v kabině, si myslel, že se ven nedostane. „Výtah se zavřel, pohnul se a tehdy to bouchlo,“ uvedl Marek pro tvnoviny.sk. Zraněný se nakonec dostal z uzavřeného prostoru ven. „Na poschodí jsme byli čtyři a jednu paní jsme slyšeli křičet, potom přestala,“ popsal hrůzu Marek. „Chválabohu to pro nás skončilo šťastně, jen mi je líto sousedů,“ uvedla manželka Marka Silvia.

Video Záběry z vnitřku prešovského paneláku - Městští hasiči Lipany

Sousedka asi shořela! Křičela, nemohla jsem se k ní dostat, byt byl v plamenech, popsala výbuch záchranářka Silva

V pátek se znovu narodil i pan Ján. „My jsme stáli na balkóně a křičeli jsme, aby šli nahoru,“ uvedl s tím, že vyvázl s poraněnou hlavou. „Byla tam matka s dítětem. Naštěstí se je podařilo zachránit,“ uvedl s tím, že před čtyřiceti lety tam už zažil požár. Všechny obyvatele se ze sutin domu však zachránit nepodařilo.