Stačila chvíle a život se jí obrátil naruby. Silvia Hrebeňárová, která pracuje jako operátorka operačního střediska záchranné služby, se vracela v pátek ráno z noční směny. Doufala, že si po dlouhé službě odpočine. Ovšem hned poté, co vstoupila do bytovky na prešovském Sídlišti III, ucítila zápach. „Přišla jsem ráno domů z noční. Cítila jsem smrad, šla jsem zavolat našeho bytového domovníka,“ uvedla pro slovenský deník Pluska Jeden Deň Silvia. Domovník však nebyl doma, slíbil však, že zjistí, co to je. „Mezitím jsem šla do auta vybrat si nějaké věci, viděla jsem pracovníky venku kopat, říkám jim, že je něco strašně cítit v bytě,“ dodala Silvia s tím, že jí řekli, že je vše pod kontrolou.

„Ale plyn bylo hodně cítit, nechala jsem otevřená okna. Šel se mnou i šéf těch pracovníků, chtěl zjistit, zdali nesmrdí plyn z odpadu z umyvadla. Řekl mi, že ne, tak jsem si šla lehnout, protože jsem byla po noční,“ uvedla Silvia. Ovšem hned poté se ozvala sídlištěm ohlušující rána, a výbuch roztrhal bytovku na kusy. Byt Silvie, který se nachází v 10. poschodí, byl zničen. V tu chvíli záchranářka přišla o všechno. O důležité doklady, peníze, karty k bankomatu… „Začnu od nuly, už jsem jednou začínala před patnácti lety. Nemám nic, ale byla jsem pojištěná, už mi volali z pojišťovny, půjdu k mámě, ta je v šoku doma, stále mi volá,“ řekla Silvie s tím, že se pokoušela něco zachránit, ale nešlo to.

„Chtěla jsem něco zachránit. Zevnitř do mě vletěly dveře, uhodily mě do ruky, ale nejsem zraněná, nic mi není. Šla jsem zjistit, zdali se dá utéct, vedle hořel byt, křičela sousedka, asi shořela, nemohla jsem se k ní dostat, dveře byly zamknuté. Přes výtah ani schody se nedalo dostat nikam. Vrátila jsem se do pokoje,“ popsala hororové chvíle Silvie, kterou dostali z plamenů hasiči.

U požáru zasahovalo devadesát profesionálních a pětadvacet dobrovolných hasičů. Uhasit plameny se podařilo až v sobotu ráno. V plamenech zemřelo nejméně sedm lidí.