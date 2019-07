Telefon nedal z ruky, nakonec jsme se rozešli, říká Lenka (30). Experti varují před závislostí

Sociální sítě vznikly proto, aby spojovaly lidi. Odborníci ovšem začínají upozorňovat na opak. „S telefonem máme docela intimní vztah, spíme s ním, jíme s ním, chodíme s ním na záchod, nosíme si je v kapsách, kontrolujeme ho více než stokrát denně,“ upozorňuje propagátorka digitální hygieny Karolína Presová. Potvrzuje to i zkušenost Lenky (30), kterou nové technologie připravily o vztah. Sexuolog Petr Weiss to ale nevidí tak černě. Podle něj prý mobily v posteli akorát nahradily knihy nebo noviny.

Lenky (30) z Mladé Boleslavi nikdy nechytly sociální sítě jako její vrstevníky. „Vadí mi, když se sejdu s kamarádkou na víno nebo oběd, a ona nevydrží ani hodinu bez toho, aby zkontrolovala Facebook nebo email.“

Její averze k závislosti na telefonech se ale prohloubila s jejím dnes již bývalým partnerem. „Z počátku vám nevadí, že je někdo hodně aktivní na sociálních sítích. Nakonec jsem ale zjistila, že musí všechno zachycovat a sdílet online a po čase nutil i mě, abych s ním byla na fotkách, na což jako introvert nejsem,“ popsala Lenka a dodává, že kdykoliv si šly sednout na kafe nebo romantickou večeři, telefon byl na stole a partner ho často bral do ruky.

Mobil dostal přednost před dětmi

„Trpělivost mi došla ve chvíli, kdy jsme byli s jeho šestiletou dcerkou a její kamarádkou v bazénu a Petr se rozhodl, že se vrátí pro telefon do skříňky, aby nás vyfotil. Děti prosily, ať už je vezme na tobogán, ale pro něj bylo důležitější nahrát fotku na sociální síť. Pak už jsme spolu moc dlouho nechodili,“ dodala žena.

Asi každý někdy zažil, jaké to je, pokud se s člověkem bavíte a on najednou vytáhne z kapsy mobil a začne si něco prohlížet, e-mail, notifikace nebo sociální sítě. Fenoménu se říká phubbing. Můžeme se cítit, že toho druhého člověka nezajímáme, že má na obrazovce na práci něco lepšího a že pro něj v ten okamžik prostě nejsme důležití.

„Vědecké studie naznačují, že kvůli neustálé přítomnosti mobilního telefonu se může oslabovat empatie mezi lidmi a zhoršovat komunikace,“ popisuje Karolína Presová, která upozorňuje, že je vědomá pozornost velmi důležitá. Lidé by si podle ní měli hlídat aspoň základní pravidla digitální etikety, aby vztahy v digitální éře netrpěly.

Telefon v ruce se stal normou

„O tomto tématu spolu lidé zatím moc nemluví, je totiž občas těžké uvědomit si, že je něco v nepořádku. Každý okolo nás je na mobilu, každý si ho bere do postele a my už občas nevíme, co je správné a co ne. Telefon v našich rukou, kapsách vždy a všude se stal normou,“ pojmenovala problém Presová.

Problému si ve své ordinaci všiml i psycholog Ondřej Pečený. „Zatím to lidé nepovažují za závažný problém, ale občas narazíme na téma sociální sítě. Partner například nechce na svém facebooku potvrdit, že je ve vztahu s dotyčnou nebo ji nelajkuje fotky tak, jak by si představovala,“ popsal pražský psycholog.

To, že nás chytré telefony tak fascinují, není bez důvodu. Ukazují počasí, info o dopravě, kolik kroků jsme ušli. „Jsou nám dokonce schopni i najít rande a sex, zabavit nás hudbou nebo hrami a spojují nás s rodinou a přáteli. Jsou často únikem, když se cítíme sami nebo nepříjemně,“ připomíná Presová.

Odbornice na digitální hygienu se na seminářích setkává s lidmi, kteří už si problém uvědomují. „Páry si vytvořily nejrůznější pravidla, jak v domácnosti i na veřejnosti budou smartphony používat. Vadilo jim, že se jim partner/ka kvůli telefonu nevěnuje. Neberou si například mobil do ložnice, vypínají ho před večeří, a pokud spolu jdou ven, už si nefotí jídlo a pití, a nesdílejí stories, ale opravdu spolu tráví čas,“ chválí takové jedince Karolína Presová.

Americký výzkum doktora Jamese Roberta na mobilní telefony a jejich roli ve vztazích ukázal, že ti, kteří časteji používají telefon, zatímco mluví s někým druhým nebo v přítomnosti blízkého člověka, mají častěji konflikty ve vztazích. Současně 70 % žen tvrdilo, že smartphony negativně ovlivňují jejich nejbližší vztahy a cítí se méně spokojené. Třetina z nich odpověděla, že jejich partner pravidelně v půlce konverazace odpovídá na e-maily nebo notifikace a skoro 50 % můžu odpovědělo na totéž.

Pár tipů, jak omezit závislost na telefonu

Pokud se na telefon chcete podívat, něco vyřídit, oznamte to tomu druhému a vysvětlete „Teď se potřebuju podívat na e-mail, čekám důležitou zprávu, zabere to 2 minutky.“

Pokud vám vadí, že je partner na mobilu, snažte se mu to říct jemněji s upozorněním, že zdůrazníte pozitiva. Například: „Rád/a si s tebou povídám, ale když máš telefon pořád v ruce, není to nějak ono.“

Telefon mimo ložnici na týden (nechat si ho třeba v kuchyni nebo v předsíni)

Telefon pryč od stolu: když snídáme, sledujeme film nebo večeříme

Udělat si smartphone free zóny, kde si telefon odepřeme - ložnice, koupelna, jídelna, dětský pokoj

Zdroj: Karolína Presová