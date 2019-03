Facebook zablokoval stránku Opráski sčeskí historje. Autor oblíbených komiksů to oznámil snímkem stránky s oznámením o blokaci na Twitteru

Facebook v pátek dočasně pozastavil oblíbenou stránku Opráski sčeskí historje. Populární komiksy tvůrce, který vystupuje jako Jaz, nejdříve sociální síť zablokovala na tři dny po zveřejnění příspěvku, ve kterém vystupoval Adolf Hitler a Jozef Tiso. Už první akce vyvolala bouřlivou diskuzi, do které se kromě fanoušků zapojil i cestovatel Dan Přibáň nebo Pirátská strana. Exil ze sociální sítě ovšem trval jen několik hodin, stránka se na Facebooku po několika hodinách objevila znovu.

Problém spustil příspěvek na stránce Opráski sčeskí historje ze 14. března. Autor Jaz v komiksu, kde vystupoval Adolf Hitler a Jozef Tiso, připomněl výročí vyhlášení samostatného Slovenského státu na začátku druhé světové války.

Problémy začaly kvůli komiksu s Tisem

To, že prvotním důvodem zablokování byl právě tento komiks, potvrdil pro server iDnes i sám Jaz. „Prblém jě s opichem opsachujícím Jozefa Ťisa a důvodem bude zřejmňě nádoroveckí buthurt,“ napsal autor populárních komiksů jejich klasickým jazykem pro iDnes.cz a naznačil tak, že problémem bylo nahlášení příspěvku uživateli Facebooku.

Jědno heskí slobencko čezkí víročí tu máme. pic.twitter.com/fB9woJK73y — OPRÁSKI S HISTORJE (@historje) 14. března 2019

Tím ovšem problémy pouze začaly. Jaz se totiž po smazání originálního příspěvku rozhodl nahrát jeho cenzurovanou verzi. Ani ta ovšem na sociální síti dlouho nevydržela a následně Facebook smazal i obrázek samotného Tisa, ve kterém si autor komiksů z cenzury svých příspěvků utahoval. Tentokrát k tomu přidal i zákaz publikování obrázků na tři dny.

Stupidní chyba, bouřili se diskutující

Toho si ve čtvrtek všiml i cestovatel a autor populárních dokumentů Dan Přibáň. „Facebook zablokoval na tři dny Opráski sčeskí historje a názorně tak demonstroval obrovské slabiny při kontrole dodržování svých pravidel,“ komentoval situaci právě na Facebooku. Dodal, že podle něj by filtraci obsahu na sociálních sítích měli dělat lidé se znalostí jazyka a reálií. „Sociální sítě vydělávají na informacích o uživatelích dost na to, aby jim zajistili podporu, která nedělá stupidní chyby,“ opřel se dále do sociální sítě v dlouhém příspěvku.

Rozčílilo ho především to, že technická podpora pro Evropu podle jeho informací sídlí v Indii. „Pak stačí, aby pár aktivních občanů nahlásilo něco na hraně (a tací se najdou ve všech skupinách), hlášení přišlo nějakému nešťastnému indickému zaměstnanci a indický správce to blokne, protože fašisti a penisy,“ pokračoval cestovatel v kritice.

Třídenním zablokováním věc ovšem neskončila. V pátek ráno totiž Opráski sčeskí historje na Twitteru a Instagramu sdíleli snímek obrazovky s oznámením, že se Facebook rozhodl stránku kompletně smazat.

Toho na sociální síti komentovala na svých Facebookových stránkách i Pirátská strana, která podobně jako Přibáň upozornila na nespolehlivost mechanismu automatického mazání.

Facebook po několika hodinách stránky obnovil

Zároveň se během několika hodin sešlo několik desítek komentářů od příznivců humorných komiksů. Ti veskrze nad rozhodnutím Facebooku kroutili hlavou, někteří se pak pozastavovali nad tím, jak je možné, že nevinné komiksy z platformy zmizely, zatímco některé nenávistné příspěvky veřejných osobností nebo stránky šířící propagandu na sociální síti zůstávají.

Autor obrázků se proti smazání své stránky snažil bránit. Výsledkem toho bylo, že nedobrovolný „exil“ populárních komiksů z Facebooku trval jen několik hodin.