Instagram je pro mladé na síti největší hrozbou, ví experti. Pomůže skrytí „srdíček“?

Pro někoho je instagram díky obsahu nejpozitivnější sociální síť, pro dalšího zdroj příjmů. Psychiatři ale mají jasno, pro mladé lidi jde podle nich o nejnebezpečnější sociální síť. Ačkoliv je instagram plný krásných fotek zvířat, krajiny, jídla nebo malých dětí, málokdo umí pracovat s tím, že to, co vidí, není úplná realita. Pro teenagery jsou navíc srdíčka na instagramu měřítkem oblíbenosti a úspěšnosti, a mají tak problém se sebehodnocením. Změnit by to mohlo nové nastavení, které momentálně instagram testuje.