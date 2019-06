Lékaři u Ivety (†42) nepoznali zánět slepého střeva: Zemřela v bolestech! Po 7 letech nastal zvrat

Od náhlé smrti Ivety Sučkové (†42) v prešovské nemocnici uplynulo už sedm let, zdrcení pozůstalí se však doposud nedočkali spravedlnosti. Před soudem stanul primář a dva lékaři, vinu však svorně odmítají. Slovenská justice si dokonce předvolala dva přední české lékaře, kteří však na personálu nemocnice nenechali nit suchou!

Iveta Sučková (†42) z Tulčíka zemřela v prešovské nemocnici na pozdě odhalený zánět slepého střeva. Hospitalizovali ji v monobloku na gynekologii, kde zesnula po třech dnech. Doposud není jasné, kdo za její smrt skutečně může.

Podle informací Pluska.sk obvinila prokuratura primáře gynekologie Jozefa A., jeho zástupce Jozefa P. a sekundárního lékaře Petra H. Všichni se cítí nevinní. Rok před smrtí Ivetě diagnostikovali myom na děloze, následně ji začalo bolet břicho a měla tři dny horečku. V neděli 29. dubna 2012 její matka Mária (72) zavolala záchranku, protože Iveta měla silné bolesti. V nemocnici primář vyloučil, že by její potíže souvisely s gynekologickým problémem. Vyšetření CRP (C-reaktivní protein) ukázalo vysoké hodnoty zánětových ukazatelů. „Brali jsme to jako omyl,“ pověděl primář.

Následující den ráno vyšetření zopakovali a to znovu potvrdilo hnisavé ložisko v organismu. Primář však před doručením výsledku odešel pryč. Jeho zástupce konzultoval výsledky s chirurgem, který přišel až za dvě hodiny. Zjistili v břiše septické ložisko a nařídili CT vyšetření s přípravou, která trvá 12 hodin. Neatestovaný lékař vypsal žádanku a ještě volal na radiologické oddělení, aby objednání uspíšil. Přesto to nepomohlo a ženu objednali až na 2. května. Mezitím se její stav rapidně zhoršil a museli ji převézt na ARO. Nezachránila ji však ani operace. Zjistili, že hnis ze slepého střeva se jí vylil do břicha. Iveta dostala sepsi (otravu krve) a zemřela na selhání orgánů.

Kdo nese zodpovědnost?

Český soudní znalec Alfréd Dörrau soudu uvedl, že primář měl ihned reagovat na vysoké hodnoty CRP a ženu poslat k chirurgovi. To učinil až jeho zástupce druhý den po nástupu do služby. „Když se chirurg rozhodl pro pomocnou metodu CT vyšetření, věděl, že s přípravou oddaluje operaci. Stará zásada zní, hnis je třeba odstranit,“ uvedl znalec.

Nad primářovým tvrzením o podezření na nesprávný výsledek CRP pouze kroutil hlavou a konstatoval, že s tímto přístupem by nemohli věřit vůbec ničemu. „U nás, když je hodnota CRP 300 u ženy po porodu, bereme to jako septický stav a okamžitě zjišťujeme zdroj ložiska. Až třikrát za den CRP zopakujeme,“ pověděl. Dokonce se mu ani nelíbilo vysvětlení, že žena během primářovy služby spala a neměla klinické příznaky. „Byla utlumená velkými dávkami léků proti bolesti a od teploty,“ upozornil a zdůraznil, že neatestovaný lékař neudělal nic špatně a nemohl změnit postup svého kolegy.

„Měla být vyšetřená chirurgem ještě v den přijetí. Po opakovaném enormně vysokém CRP s klinickými příznaky – měla problém si sednout, bylo třeba ihned operovat. Žádné jiné vyšetření nebylo potřebné. Toto je nepsaný zákon při náhlé břišní příhodě. To ví každý lékař,“ vyjádřil se chirurgický znalec prof. Miroslav Ryska, který nenechal na ošetřujících lékařích nit suchou. Také dodal, že chirurgové vyšetření odflákli a postupovali ledabyle. „Nejde o jedno pochybení, ale je tu celá souvislá řada pochybení a nesprávné zhodnocení závažného stavu.“

Ivetina sestra Mária Struková má strach, že už se spravedlnosti nedočká. Úřad pro dohled nad zdravotní péčí zjistil pochybení a nemocnici udělil pokutu přes 100 tisíc korun. Soud projednávání odročil na září kvůli vyslechnutí dalších znalců.