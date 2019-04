Katka (†25) zemřela po banální operaci slepého střeva: Mrazivá slova odborníka

Katka byla hospitalizována v trnavském špitálu na začátku března kvůli podezření ze zánětu slepého střeva. Hned druhý den ji operovali. Jenže mladou ženu trápil neutichající kašel, takže jí provedli CT vyšetření a zjistili, že má těžký zápal plic. Jeho léčba byla bohužel neúspěšná a Katka zemřela. Jako jedna z příčin její smrtky byla zmiňována infekce, která se mohla dostat do těla během anestezie.

Komplikace nastaly při léčbě zápalu, míní odborník

„Během anestézie pacient nemůže dostat infekci," vylučuje tuto možnost dlouholetý zkušený anesteziolog, který mluvil s webem Pluska.sk, ale chce zůstat v anonymitě. „Podle informací, které mám, byly dýchací cesty pacientky čisté a nedošlo během anestezie ke vzdechnutí nežádoucích látek do plic," upřesnil. Komplikace, které stály Katku život, nastaly podle odborníka až během léčby zápalu plic.

„Dělalo se všechno pro to, aby pacientka přežila. Nic se nepodceňovalo. Aplikaci léků vykonávali specialisté z Bratislavy. Vědělo se, že tento lék může způsobit zřídkavou komplikaci, která zapříčiní smrt, ale to se stává v miliontině případů a především u starších, 60- až 80letých pacientů,“ vysvětlil odborník. Dodal však, že kdyby tato léčba nebyla nasazena, odnesla by to nemocnice.

Udělali jsme maximum, říká lékař z nemocnice

„My jsme pro děvče udělali maximum. Podle mě musela mít sníženou imunitu a trpěla infekcí předtím, než přišla do nemocnice. Vždyť i zánět slepého střeva je infekce v těle," řekl lékař trnavské nemocnice, kde žena zemřela. Co se však v organismu Katky opravdu stalo, ukáže až komplexní vyšetření znalci. „Sami můžeme být překvapení, co se poté zjistí," dodal.

Na výsledky pitvy Katky a vyšetřování čeká netrpělivě i její zdrcená maminka Dagmar. Ta poznamenala, že její dcera nebyla předtím vůbec nemocná a její stav se zhoršil až po operaci. Co bylo příčinou tragédie, tak musí odhalit Úřad pro dohled nad zdravotní péčí, který má pitvu na starost.