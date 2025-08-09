Bolestivá zranění ohrožující život si přivodil v pátek odpoledne na opravovaném úseku dálnice D1. Spadl z pracovní konstrukce instalované ve výšce dvaceti metrů nad zemí pod mostem.
„Zraněný ležel zčásti v potoce, vzdáleném téměř sto metrů od příjezdové cesty,“ řekla záchranářka Jana Šedovičová. Poté, co pacientovi podali leky tlumící bolest a vědomí, jej přenesli na místo, odkud jej již přepravili ve vážném stavu do fakultní nemocnice. Utrpěl vážná poranění dolní části zad, nohy a hlavy.
Dvě jednotky hasičů měly následně práci s kolegou zranného muže. Zůstal uvězněn na konstrukci a dolů se dostat nesvedl. „Pomocí výškové techniky, automobilového žebříku byl tento muž bezpečně přepraven na zem,“ uvedl hasič Tomáš Čáp.
