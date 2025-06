Bravantický zámek léta chátral a byl nepřístupný. Poprvé se do něj mohli lidé podívat na podzim roku 2021, poté co ho do svého majetku získala obec.

„Zámek vstupuje o víkendu do nové sezony Víkendem otevřených zahrad, který kromě komentovaných prohlídek nabídne také koncerty a vstup na věž místního kostela,“ uvedla členka Zámeckého spolku Bravantice Lenka Gulašiová.

Jižní křídlo je nově osazeno 12 historizujícími replikami oken, do zámku návštěvníci vstoupí zrekonstruovaným klasicistním portálem. Největším lákadlem ale bude právě sbírka vozidel, kterou zapůjčil Miloš Brunai z Ratiboře, a k vidění bude navíc vůbec poprvé.

Investice obce

Do obnovy zámku obec v roce 2024 ze svého rozpočtu investovala takřka 400 tisíc korun. „Díky tomu se kromě jiného podařilo provést restaurátorský průzkum jednoho z nejcennějších a nejpoškozenějších prvků - portálu nad dveřmi zámku - a zrekonstruovat ho do podoby podle nejstarší dochované fotografie,“ uvedl starosta Rudolf Němec.

Ležel ladem

Bravantický zámek je bývalá vodní tvrz, která byla postupně přestavěna na venkovský zámek. Areál tvoří čtyřkřídlý renesanční starý zámek, pozdně barokní nový zámek a anglický park. Po roce 1948 na zámku sídlil státní statek. Po změně režimu patřil soukromým majitelům, žádný z nich ale památku neopravil. Chátrající areál proto obec koupila ve výběrovém řízení.

O záchranu zámku se snaží spolek založený před třemi lety, kde se angažují hlavně místní. Jsou v něm zaangažováni především místní obyvatelé, kteří se už předtím podíleli na obnově památky. Na obnovu zámku je také založena sbírka

