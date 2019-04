Studentka Katarína (†25) zemřela po banální operaci: Rodina viní nemocnici!

Začalo to jako pouhý zánět slepého střeva, banální zákrok se však mladé dobrovolnici Kataríně (†25) stal osudným. V nemocnici měsíc bojovala o život, nakonec však bohužel podlehla. Rodina má jasný názor. Za smrt jejich milované dcery může nemocniční personál.

Katarínu (†25) převezli do nemocnice ve slovenské Trnavě na začátku března. Lékaři po vyšetření usoudili, že se v případě dívky jedná o zánět slepého střeva. Stěžovala si na silné bolesti břicha. Následující den měla proběhnout banální operace. Stav Kataríny se ale rapidně zhoršil.

„Stěžovala si, že ji všechno bolí a trápí ji silný kašel. Nemohla si ale zavolat pomoc, protože ji zvoneček dali mimo dosah jejích rukou. Naháněli jsme lékaře, aby s ní něco udělali, pořád ale vše házeli na přecitlivělost,“ vypověděla o krutých zážitcích paní Dagmar, maminka Kataríny, pro web Pluska.sk. Dívka tak nakonec na sále skončila až 7. března. Pak ale přišly další komplikace.

Po operaci trpěla Katarína už takovým kašlem, že to doktorům nedalo a udělali jí CT vyšetření. „Zjistilo se, že má těžký zápal plic. Když dceru pak přemístili na JIP a uvedli do umělého spánku, věděli jsme, že je zle,“ smutně podotknula maminka dívky. S rodinou pak prý začal uvažovat o změně nemocnice. „Tvrdili nám, že by převoz jinam nezvládla, ale zároveň nás přesvědčovali, že je mladá a určitě se s nemocí vypořádá,“ doplnila paní Dagmar.

Katarína navzdory prognózám lékařů těžký zápal plic nepřežila. Její mozek přestal fungovat devětadvacátého března. O tři dny později, 1. dubna, zemřela.

Může za to nemocnice?

Zdrcená rodina Kataríny má v současné chvíli jasno. Na vině je podle ní Fakultní nemocnice v Trnavě. Zoufalý příbuzní proto na zařízení podali trestní oznámení. Policie už celý případ řeší. „Vyšetřovatel začal trestní stíhání pro přečin usmrcení,“ potvrdila Plusce policejní mluvčí Mária Linkešová. Zkoumat ale začala i samotná nemocnice. „Probíhá interní vyšetřování a současně také posuzování správnosti postupu při poskytování zdravotní péče. To provádí úřad pro dohled na zdravotní péči, na který se rodina také obrátila,“ uvedla mluvčí nemocnice Katarína Tittelová.

Truchlí rodina i přítel

Ať už šetření příslušných orgánů dopadne jakkoli, rodině nic milovanou dceru nevrátí. „Pomáhala, kde se dalo. Uměla zařídit vážně cokoliv. I když byla jen studentkou, pracovala a zároveň se jako dobrovolnice starala o nemocné děti v trnavské nemocnici,“ řekla maminka zesnulé pro Plusku. Svá láskyplná slova přidal na svůj Facebook i její přítel Filip. „Miluji tě a nikdy nezapomenu. Odpočívej v pokoji, lásko moje,“ napsal.