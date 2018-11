Miška (†12) zemřela při sáňkování se školou: Učitelka se raduje z dcerušky, rodiče jsou v šoku

Jsou tomu téměř tři roky, kdy nešťastní rodiče z Košic přišli o svou dvanáctiletou dcerku poté, co na lyžařském kurzu narazila při sáňkování do stromu. Nehoda se stala 3. března v lyžařském středisku Krompachy-Plejsy. Jak je možné, že soud ještě dodnes nikoho nepotrestal?

Začátkem března roku 2016 byla Miška na lyžařském výcviku se školou. Se svojí kamarádkou Veronikou (13) šly sáňkovat na prudký svah, kde jsou tyto aktivity zakázané. Navíc byl tento úsek nedostatečně osvětlen. Nebohé dívky narazily do stromu a musely být převezeny do nemocnice. Zatímco Veronika utrpěla vážná poranění, Miška na následky úrazu zemřela.

Podle svědků se prý tabule se zákazem sáňkování ke svahu umístila až po tragédii. Prokuratura obvinila z nehody obou dívek učitelku Petru S. (32). V pátek se konalo poslední letošní jednání, kde se přehrálo i DVD ostatních dětí na lyžařském zájezdu. Dívka, která byla přímou svědkyní nehody, potvrdila, že jich na svahu sáňkovalo víc. Učitelky však s nimi nebyly.

Otec Mišky (†20) zuří! Moje dcera je mrtvá a viník je stále na svobodě!

„Po chvíli jsem šla do chaty pro teplejší oblečení, protože mi byla zima. Učitelky s chatařem seděli v jídelně a pili čaj,“ vypověděla dívka, která se rozplakala při vzpomínce na tragickou událost. Obžalovaná učitelka však při jednání chyběla z důvodu, že se jí nedávno narodila dcerka. To však rodiče zemřelé Mišky nijak neobměkčilo. Podle nich si užívá chvíle s novorozenou dcerou Alicí, zatímco oni svou holčičku již nikdy neobejmou.

Jedna z kolegyní Petry sdělila pro Plus Jeden Deň: „Povídala, že udělá všechno pro to, aby se kvůli dceři vyhnula pobytu za mřížemi.“ Tento postoj však rodiče zemřelé rozčílil. „Co na to říct? Je to nehoráznost! Avšak boží mlýny melou pomalu, ale jistě,“ řekl zdrcený otec Juraj a vyzval soudce, aby již konečně učinil rozhodnutí.

Miška byla velmi talentovaná na sport, hrála basketbal a skvěle se učila. Její prarodiče na ni vzpomínají s těžkým srdcem. „Ani po třech letech se s její náhlou smrtí nedokážeme vyrovnat. Nebylo jediného dne, aby nás nenavštívila. Dnes už ji chodíme navštěvovat jen na hřbitov v Myslavě.“

Tušila dívka svou smrt?

Na hrob Mišky spolužáci stále nosí květiny a různé jiné drobnosti. Zastavují se však u něj i neznámí lidé. Leží na něm otevřená kniha s básničkou, která jako by vypovídala o posmrtném životě. Verše dívka napsala těsně před smrtí.