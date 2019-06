Muž se na chodbě nemocnice svíjel bolestí: Zdravotníci mu vynadali a nechali dál čekat!

Šokující video, se objevilo na internetu a následně si ho všimla i slovenská média. Zachycuje muže na vozíku, kterého do nemocnice doprovází jiný muž. Zatímco budoucí pacient se na vozíku svíjí v bolestech, jeho průvodce se marně snaží upozornit někoho ze zdravotníků na to, že dorazil akutně nemocný člověk v bolestech. Když se mu to konečně podaří, ještě mu vynadají.

„Takhle se čeká na chirurgii se zánětem slepého střeva. Myslím si, že naši lékaři a sestřičky by si měli každý den opakovat, že pacient je na prvním místě, a když to nechápu, ať jdou pracovat někam jinam,“ stojí v komentáři, doprovázejícím video.

Když se na nemocnici obrátili novináři z televize Markíza s otázkou, jestli je takový přístup normální, dostalo se jim odpovědi, že nemocnice kauzu nijak neřeší. Čeká prý na oficiální podnět, který následně prošetří.