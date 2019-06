Dokument představil příběh chlapce, kterého nechala lékařka téměř bez povšimnutí krvácet na chodbě nemocnice, ženu, která kvůli nepozornosti gynekologa přišla o dvě nenarozené děti, a rodinu, která se už pět let snaží zjistit, proč jejich maminka zemřela.

Nejvíce šokoval veřejnost příběh Adámka, o kterém média informovala už na podzim v roce 2018, kdy se objevil záznam z bezpečnostních kamer nemocnice. Na něm bylo vidět krvácející dítě po operaci mandlí v přítomnosti matky, které lékařka nerušeně mine, a dokonce odejde.

V dokumentu ČT vidíme, že zoufalá situace, kdy se matka snaží sehnat lékaře, trvala daleko déle. Adámek nakonec upadl do kómatu a nyní potřebuje péči 24 hodin denně. Podle režisérky Šárky Maixnerové se každých deset minut dusí, má záchvaty a pokud necvičí, zkracují se mu šlachy.

Režisérka dokumentu: Adámek cítí bolest



„A hlavně Adámek cítí bolest,“ řekla v Epicentru Šárka Maixnerová. „Zdravotníci nechali rodinu v této situaci bez povšimnutí téměř dva roky. Proto jsem dokument nazvala Obchod se svědomím, protože to není obchod se zdravotní péčí, ale čistě obchod se svědomím. Nikdo z těch aktérů, které jsme viděli na záznamu, nereagoval - ani lidsky, ani formálně,“ dodává režisérka.

„Točila jsem padesátá léta a jejich oběti, točila jsem s umírajícími, točila jsem s různými nemocnými lidmi, ale ten moment, kdy jsem tam přišla a zjistila, že to dítě může co deset minut zemřít, a nikdo neudělal vůbec nic, tak pro mě to byl nejhorší moment, který jsem kdy zažila,“ přiznala ve studiu Šárka Maixnerová.

S rodinami nikdo nemluví

S rodiči malého Adámka v rodném městě téměř nikdo nemluví. „Všichni mají strach s nimi mluvit, jsou ošklivým mementem toho, co se stalo. Maminka Adámka, zdravotní sestra, přišla o všechny kamarádky, nejen protože se musí o syna neustále starat, ale protože celá rodina jsou chodícím důkazem,“ řekla infiltrátorka Ivana Lokajová.

Stejně tak je na tom žena, která se soudila se svým bývalým gynekologem za to, že přišla o děti a má zničené zdraví. Soud prohrála a v rodném městě s ní nikdo nemluví.

„Napadla přece gynekologa, ke kterému všichni chodí, a kamarádky se od ní odvrátily,“ vysvětluje postoj ostatních Lokajová.

Dočkají se oběti omluvy?

Rodinu Vyčítalových pár týdnů před skončením natáčení po roce a osmi měsících mlčení kontaktovala nemocnice. Žena se s gynekologem soudila, ale spor prohrála. „Neměla totiž peníze na advokráta, myslela si, že obhájí sama. Navíc soudní znalec odvolal u soudu posudek hovořící v její prospěch, protože ho prý ovlivnila,“ popisuje marný boj oběti Lokajová.

Rodina, které zemřela maminka, už pět let čeká, až s nimi někdo začne mluvit a vysvětlí jim, co se vlastně stalo.

„V případě Adámka nejde o omluvu, ale o přiznání viny. Nemocnice dodnes tvrdí, že neudělala chybu a odmítají vydat základní dokumentaci,“ uzavírá Lokajová.

