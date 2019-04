Útok na romské děti v Lipníku nad Bečvou: Policie obrátila a pro útočníky chce až pět let vězení!

Policisté překvalifikovali nedělní napadení romských dětí v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku z přestupku na trestný čin pokus ublížení na zdraví a výtržnictví. V případu dosud nebyl nikdo obviněn, pachateli hrozí až pět let vězení, sdělila ve středu mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová. Neznámá dvojice podle policie napadla v zámeckém parku pět romských dětí, dvě skončily na ošetření v nemocnici.

Případ policisté původně vyšetřovali jako přestupek proti občanskému soužití. Na základě vyšetřování byl nakonec případ předán krajským kriminalistům, kteří jej ve středu překvalifikovali na trestný čin. „V této fázi prověřování hrozí neznámému pachateli dle trestního zákoníku trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let,“ uvedla policejní mluvčí.

„Je možné, že s ohledem na další získané poznatky a informace dojde ke změně či rozšíření právní kvalifikace o další trestné činy,“ dodala.

Podle starosty Lipníku nad Bečvou Miloslava Přikryla jde o ojedinělý incident, radnice však problém řeší a městská policie má zvýšený dohled nad problémovými místy. „Je to určitě ojedinělý čin a doufám, že se nebude opakovat. Hrubé násilí patří do středověku a ne do dnešní doby,“ sdělil ve středu starosta.

Doplnil, že město se sešlo s policií, romským poradcem, strážníky, odborem sociálních věcí a s romskými aktivisty. „Domluvili jsme se na tom, že budeme brát situaci s rozumem, aby nedošlo k nějaké eskalaci nebo k emocím. Budeme respektovat vyšetřování policie,“ doplnil starosta.

Incident se odehrál v neděli vpodvečer v zámeckém parku. Dvojice dospělých tam údajně napadla pět romských dětí. Dvě z nich musely být po incidentu ošetřeny v nemocnici, jedno zůstalo na pozorování. Server Romea napsal, že jeden z dvojice dětem rasisticky nadával. Policii incident oznámili rodiče dětí.