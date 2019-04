Rasisticky nám nadával, hájí se Romové z Bruntálska: Martin je po napadení zpátky v nemocnici

Velký neklid v posledních dnech prožívají obyvatelé Bruntálska. Minulý týden zde skupina Romů měla zbít Martina Teplíka (42), proti útočníkům se postavili místní starousedlíci z řad stejného etnika. Rodina, do které agresoři patří, z obce už utekla, ale brání se, že jim Martin rasisticky nadával. Ten byl mezitím propuštěn z nemocnice, ale protože ještě na chodbě zkolaboval, skončil opět v péči lékařů.

Incident se odehrál minulý čtvrtek v obci Dvorce na Bruntálsku, podle Martinovy výpovědi mu kolem domu obcházeli Romové, kteří se do obce nedávno nastěhovali. Když je okřikl, odešli a vrátili se s posilami. Martina měli zbít skutečně brutálním způsobem - podle svědků ho tloukli dřevěnými trámky přes záda, jedna z žen ho kopala do obličeje. Nemohl se postavit ani na všechny čtyři, krev mu tekla z pusy, nosu i uší. Skončil s otřesem mozku, zhmožděným hrudníkem, kotníkem v ortéze a modřinami po celém těle v nemocnici.

Odtud měl být v pondělí propuštěn, při odchodu ale zkolaboval a omdlel, a tak se vrátil na nemocniční lůžko. Sám si z útoku moc nepamatuje, na policii ale vypovídali očití svědci. Tři útočníci byli podle MF Dnes již obviněni z těžkého ublížení na zdraví a porušování domovní svobody. Hrozí jim deset let ve vězení.

Rodina, do které podezřelí patří, se z obce už odstěhovala - nevydrželi zde ani týden. Teď bydlí u rodiny v Novém Jičíně. „Syn šel nevěstě ukázat okolí, ten gádžo na něj rasisticky pokřikoval, že je černá m*dka,“ tvrdí Soňa Gázová. Do Dvorců se nastěhovali po návratu z Anglie. Skončili v pronájmu ve zchátralém domku, který vlastní Alena Gáborová.

„Mně vyprávěli, že jsou slušní a pracovali dřív v hypermarketu. Řekla jsem jim, že za sedm tisíc měsíčně jim barák pronajmu, už ho tak pronajímám cigánům fakt dlouho,“ řekla deníku. Právě Gáborová za rodinou jako jedna z mála z celé obce stojí. „Já jim přesto věřím, že jim rasisticky nadával, proč jinak by to udělali? Mně to přijde, že celý ten incident je vymyšlený a celá vesnice chtěla vyrazit na cigány.“

Jinak to ale vidí místní romští starousedlíci. „Nikdy tady žádný problémy nebyly. Až když přišli. Proč by jim někdo nadával, když neměl důvod?“ řekla MF Dnes Martinova romská sousedka.

V sobotu se zde konala poměrně pokojná demonstrace, které se zúčastnilo asi 150 lidí. Následující víkend to ale už bude vypadat asi jinak - opět na sobotu je naplánovaný další protest, kterého už se ale chtějí účastnit pravicoví extremisté a po sociálních sítích se svolávají i Romové z široka daleka. Ti, kteří v obci nežijí, straní údajným útočníkům. Dá se tak očekávat, že se celá situace ještě více vyhrotí.