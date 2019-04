Brutální útok na romské děti na Přerovsku: Dvě skončily v nemocnici

Policie zatím případ vyšetřuje jako přestupek proti občanskému soužití. Server Romea napsal, že jeden z dvojice dětem rasisticky nadával.

Napadení mužem a ženou se mělo odehrát v zámeckém parku v neděli v podvečer. Policii incident oznámili rodiče dětí. „Celkem mělo být napadeno pět dětí. Rodiče dvěma dětem zajistili ošetření v nemocnici, kde jedno bylo jednorázově ošetřeno a druhé zde zůstalo na pozorování," uvedla policejní mluvčí.

Policie případ vyšetřuje, vyslýchá případné svědky a prověřuje informace, které má. „Policie v souvislosti s uvedeným případem a ke zklidnění situace ve městě spolupracuje s městským úřadem, specialistou na romskou problematiku a také s asistenty prevence kriminality," doplnila mluvčí.

Podle serveru Romea.cz muž děti bil pěstí do obličeje a do hrudníku, podle svědků dokonce jedno dítě do hrudníku kopl. Čtrnáctiletý chlapec skončil v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděnými zády, jedna dívka pak s poraněným hrudníkem a dvanáctiletá dívka s pohmožděnou páteří a přeraženým nosem, uvedl server.