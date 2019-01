Střelec

Pakliže chcete být zítra v zaměstnání na výsluní, rozhodně to dneska s flámováním nepřeháněje. Čerstvě zamilované dušičky by mohly do kina anebo do kavárny. Zadaní dohánějí resty v domácnosti. Ve vzduchu je nepříjemný postoj jednoho člena rodiny.