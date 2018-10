„Už když přišel, bylo poznat, že je podnapilý. Okamžitě vystartoval na svou nevlastní dceru, že jí dává měsíc na to, aby opustila barák. Řekla mu, že nepůjde, že dům je její matky a jen ona o tom může rozhodnout. Naštval se a řekl, že tedy půjde okamžitě,“ popsala počátek dramatu Pavlína.



Opilec zaútočil na nevlastní dceru

Opilý muž drapl svou nevlastní dceru zezadu za krk a táhl ji ven na chodbu. „Pak nevím, co se tam přesně stalo, jestli spadla, nebo jí podrazil nohy, ale najednou ji táhl za nohy na dvůr. Její máma ji začala bránit a odstrčila ho od své dcery. Vzápětí ale dostala po tlamě,“ popsala následující sled událostí.

To už se do pranice zapojila i Pavlína. „Chytla jsem ho za ruku, aby nemohl dál útočit. On se mnou prudce škubl a bolestivě mi sevřel ruku. Vyhazoval mě ven a s velmi hrubými vulgárními výrazy mi říkal, že tam nemám, co dělat. Volaly jsme proto policii,“ dodala napadená. Nyní má na ruce podlitiny a v nich zánět.



Vždy volejte policii

„Mohu potvrdit, že jsme u vedeného napadení zasahovali v sobotu po 18. hodině. Podnapilý útočník byl zajištěn a eskortován na obvodní oddělení policie. Případ zatím řešíme jako přestupek proti občanskému soužití. Možná ho ale překvalifikujeme i na trestný čin,“ sdělila mluvčí policie Lenka Drahokoupilová.

„V těchto situacích je důležité vždy volat policii. Pokud ženy týrá jejich manžel či přítel, měly by mít vždy připraven krizový plán, aby mohly opustit kritické místo s nejnutnějšími věcmi. Pokud jsou majitelkami bytu, účinným opatřením je vyměnit zámek. Pokud by si útoky nechaly líbit, agresivita pachatele by se s největší pravděpodobností postupně ještě zvyšovala,“ upozornila Lenka Zemanová z Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou.

