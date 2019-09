Motorkář v bezvědomí nikomu nechyběl: Po dvou dnech se ozvala exmanželka!

Poslední srpnovou neděli došlo poblíž Přešova na Slovensku k nehodě motorkáře na babetě, který sjel z cesty a naboural do stromu. V bezvědomí musel být převezen do nemocnice, jenže policie vůbec netušila, o koho jde. Až po dvou dnech se ozvala žena, která zraněného zná!

Motorkář na babetě sjel 25. srpna v obci Ruská Nová Ves u Prešova z ničeho nic do příkopu, kde narazil do stromu a vážně se zranil. Zraněného ho našli řidiči, kteří projížděli okolo. V bezvědomí byl muž převezen do nemocnice, ale celé dva dny nikomu nechyběl, nikdo ho nehledal. Policie navíc neznala jeho totožnost.

Celou dobu se policisté snažili přijít na to, o koho se jedná. Jelikož u sebe ale muž neměl žádné doklady, bylo to skoro nereálné zjistit, jak se jmenuje. Policie se proto rozhodla hledat pomoc na sociálních sítích. Stačilo několik hodin a jméno zraněného motorkáře bylo na světě.

Na policii zavolala mužova bývalá manželka s tím, že svého expartnera Petra (50) už několik dní neviděla. Navíc se z domu, kde Petr bydlí, ozývala bez přestání hlasitá hudba. A v tu chvíli už policisté věděli, že ztracený manžel a zraněný motorkář jsou jedna a ta samá osoba. V nemocnici ho navíc exmanželka s dcerou identifikovaly.

„Nevíme podrobnosti. V době, kdy se vyboural, jsme byly mimo domov, dcera ho dva dny neviděla a z domu, kde bydlí, byla slyšet hudba," potvrdil otec exmanželky pro server Pluska.sk. Podle něj spolu už delší dobu nebydlí. „Zřejmě se neplánoval někde dlouho zdržet, když nechal hrát hudbu," doplnil.