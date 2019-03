Motorkáři Tomášovi (†23) se stalo osudným předjíždění: Smetl těhotnou Márii

K obrovské tragédii došlo o víkendu na rovné cestě mezi slovenskými obcemi Poltár a Málinec. Tomáš (†23) tu při předjíždění na motorce naboural do auta těhotné Márie (37), která právě odbočovala k sobě domů do obce Ozdín. Náraz odhodil automobil až do pole. Mladík nehodu nepřežil, těhotná žena utrpěla ránu do hlavy a skončila v nemocnici.

Osudnou se Tomášovi (†23) stala sobotní vyjížďka na motorce na Den otevřených dveří na přehradě Málinec na Slovensku. Při předjíždění na rovném úseku naboural do auta těhotné Márie, která v tu chvíli odbočovala z hlavní cesty doleva ke svému domovu. Z nárazu a následného mladíkova křiku se bude vzpamatovávat celý život. „Ani jsem tu motorku neviděla. Je tu velmi dlouhá rovina, musel vidět, že odbočujeme,“ popsala hrůznou chvíli Mária slovenskému serveru Čas.sk.

„Když jsem vystoupila z auta, ležel uprostřed cesty, strašně křičel. V tu dobu k němu doběhli tři mladíci, jeho kamarádi, kteří jeli autem. Po chvíli mě velmi bolela hlava, tak jsem zavolala otci, aby přišel sem a zavolal sanitku,“ pověděla Mária.

„Moc si nepamatuji, jak se to stalo, určitě jsem dávala směrovku doleva. Ještě jsem se snažil objet díru, protože je tu rozbitá cesta. Najednou jsem pocítila velký náraz. Udeřila jsem se do hlavy a s autem jsme se sousedem skončili až na louce. Mám na hlavě i bouli. Bojím se, jestli nebudu mít časem nějaký nádor,“ vylíčila nastávající matka okamžiky nehody.

Máriu museli odvést na vyšetření, aby zjistili, zda se něco nestalo jejímu miminku. „Začínám osmý měsíc těhotenství. Termín mám 4. května a lékaři mě okamžitě vzali do nemocnice v Lučenci na SONO. Rentgen mi nedělali, protože by to prý mohlo uškodit děťátku. Vyšetřovali mě skoro osm hodin. Byla jsem celou dobu nervózní. Bála jsem se, aby mi neřekli, že zemřelo nebo že jsem potratila. Kolem půlnoci mi však pověděli, že je v pořádku a měla bych normálně porodit. Bude to děvčátko, ale ještě nevím, jaké mu dám jméno,“ sdělila Mária. „Je mi líto, co se stalo, ale ten mladík mě neměl předjíždět v křižovatce. V pondělí jdu na výslech na policii. Jsem si vědomá, že jsem neporušila žádné dopravní předpisy,“ dodala důrazně.

Kamarád zesnulého Tomáše pověděl, že jeho smrt byla naprosto zbytečná, do cíle mu zbývalo už jen pár kilometrů. Po srážce byl ještě při vědomí. „Ze začátku ještě komunikoval. Pak už, bohužel, nic,“ sdělil kamarád, který jel v autě. Záchranáři se jej pokoušeli dlouho oživovat, ale nakonec zraněním podlehl. „Je to úplně zbytečná smrt. Nemusel spěchat, na přehradě bychom se bývali potkali,“ doplnil kamarád. Případem se nyní zabývá policie.