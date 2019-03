V sobotu krátce před 21. hodinou se srazila dvě osobní auta. „Po nehodě zůstala jedna osoba v autě zaklíněná. Hasiči pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení odstřihli střechu, osobu z vozu vyprostili a uložili do vakuových nosítek,“ uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský.



Záchranáři na místě ošetřili a zafixovali čtyři zraněné. „Muže středního věku jsme převezli na ARO do Břeclavi, mladšího muže na chirurgii do Břeclavi. Oba měli nasazen krční límec. Dvě nezletilé dívky jsme převezli na chirurgii do Hodonína,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Řidiče zaskočila zdravotní indispozice

V neděli před 19. hodinou se jen o kousek dál stala další dopravní nehoda. Řidiče osobního auta zaskočila zdravotní indispozice. I s malým dítětem sjel do příkopu. „Silnice I/55 byla poté přibližně na tři hodiny uzavřena, odklon byl veden přes Moravskou Novou Ves,“ sdělila mluvčí policie Lenka Drahokoupilová.



„Na místě jsme měli posádku s lékařem i bez lékaře a vrtulník. Zraněný muž dostal nejprve laickou a následně od záchranářů profesionální resuscitaci. Přepraven byl na urgentní příjem FN Bohunice. Dívka utrpěla lehké zranění, se kterým byla převezena do nemocnice v Hodoníně,“ upřesnila Bothová.

VIDEO: Zraněného řidiče, kterého zaskočila v neděli zdravotní indispozice, přepravil vrtulník do FN Brno.