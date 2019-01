Na karlovarské výpadovce se bouralo u Chotíkova. Řidiče (28) vozu Fiat Doblo, který jel směrem na Úněšov, mělo předjíždět auto, on sjel do příkopu a pak přejel do protisměru. „Střetl se s vozidlem Škoda Superb jedoucím směrem na Plzeň,“ popsala policejní mluvčí Iveta Kořínková.

Při nehodě se zranili oba řidiči a spolujezdec. „Z místa jsme převezli dva muže s lehčím zraněním a jednoho se středně těžkým do fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ uvedla mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

Senior v příkopu

Mezi Hadačkou a Kopidlem na severním Plzeňsku skončil v příkopu senior (89). Na namrzlé silnici nejspíše dostal smyk. „S vozidlem Škoda Favorit skončil na boku,“ uvedla Kořínková. Lehce zraněného řidiče si převzali záchranáři.

Bouralo se i na nejnebezpečnější křižovatce v zemi mezi Třemošnou a Zálužím, která byla vyhodnocená jako nejrizikovější úsek v ČR. „Řidič osobního (39) automobilu Ford Mondeo jedoucí od Třemošné nedal přednost osobnímu automobilu Škoda Fabia,“ popsala Kořínková.

Všichni byli střízliví

Osádka fabie, řidič (61) a spolujezdkyně (51), skončili v nemocnici. „Ženu jsme převezli na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice se středně těžkým poraněním, muže s lehčím poraněním na chirurgii tamtéž,“ řekla Svobodová.

Záchranné složky zasahovaly i na Domažlicku. Mezi obcemi Meclov a Březí havaroval mladý řidič (22) v BMW. „Na zasněženém povrchu dostal s vozidlem smyk. Vyjel mimo komunikaci, kde v silničním příkopu narazil do stromu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Zraněného řidiče si převzali záchranáři. U žádné z nehod nehrál roli alkohol.

VIDEO: Nedání přednosti jízdy ohrozilo cestující na zastávce v Brně. délka: 00:30 Video 360p REKLAMA Nedání přednosti jízdy ohrozilo cestující na zastávce v Brně. Městská policie Brno