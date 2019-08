Motorkáře Šimona (27) v Chorvatsku srazil opilec: Zlámal bych mu všechny kosti, zuří

„Nemusel jsem tu být,“ napsal slovenské policii motorkář Šimon (27), do kterého cestou do Chorvatska narazil opilý a zdrogovaný šofér. Svou zprávu poslal z nemocnice v Zadaru, kde se po těžké nehodě vzpamatovává.

„Šimon málem zemřel na cestě do Chorvatska, tohle je jeho silný vzkaz,“ uvedla slovenská policie ve středu na svém facebooku. Cituje obsáhlou zprávu, kterou jí poslal mladý motorkář. Ten podle vlastních slov málem zemřel poté, co do něj a do jeho kamaráda narazil opilý řidič. Podle jeho slov byl navíc pod vlivem drog.

„Mám naježděno mnoho kilometrů, zažil jsem už velmi hodně různých situací na cestách,“ píše Šimon z nemocnice, kde bojoval o život. „Ale aby sedl někdo za volant ožralý a zdrogovaný s 1,5 promile, a ani nezabrzdí před kolonou, ve které jsme se náhle ocitli, a rovnou to napálí do nás s kamarádem, “ pokračuje rozčilený motorkář, „za to bych uměl dané osobě zlámat všechny kosti v těle!“

Fotografie z místa srážky svědčí o síle nárazu, který Šimona poslal do nemocnice. Mladý motorkář ztratil mnoho krve a musel okamžitě podstoupit operaci. „Kdyby nás trefil jinak, nemuseli jsme tu být, ale díky Bohu, jsme tu, “ píše o sobě i o svém kamarádovi.

Šimon také děkuje slovenské policii v Chorvatsku, která mu pomohla vyřídit potřebné formality. Také varuje řidiče, aby si nesedali za volant opilí. „Všechno je v daném momentu frajeřina, ale stačí chvíle a následky mohou být fatální,“ dodává varovně.