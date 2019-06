Kamioňák se třemi promile boural u Prostějova: Čeká ho soud, hrozí mu až pět let vězení (ilustrační foto)

Opilý řidič kamionu, který v lednu s více než třemi promile alkoholu v krvi havaroval na dálnici D46 u Prostějova, byl obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti. Případ dostal prostějovský okresní soud, potvrdil ČTK jeho předseda Petr Vrtěl. Muž byl nakonec obžalován v nižší trestní sazbě, kde mu hrozí až pět let vězení. Jeho nehodě předcházela téměř dvacetikilometrová jízda z Tovačova na Přerovsku. Nikdo nebyl zraněn, škoda byla vyčíslena na zhruba 800.000 korun.

Vyšetřování nehody uzavřeli policisté koncem května, devětačtyřicetiletého řidiče navrhli obžalovat pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti s trestní sazbou odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Vyšetřovatelé případ nakonec překvalifikovali, původně byl totiž obviněn podle mnohem přísnější právní kvalifikace, a to z obecného ohrožení, kdy mu hrozila sazba tři až osm let.

"Právní kvalifikace byla původně přísnější. Na základě provedeného vyšetřování byla nakonec zmírněna," řekl mluvčí prostějovské policie František Kořínek. Řidiče státní zástupce obžaloval v polovině června, případ už je na Okresním soudu v Prostějově. "Předpokládám, že do tří týdnů soudkyně, které byl spis přidělen, ve věci učiní nějaké úkony," řekl předseda soudu Vrtěl.

Nehoda se stala 25. ledna. Řidič, kterému policisté naměřili 3,2 promile alkoholu v dechu, vyjel nejprve s nákladním autem z Tovačova a poté jel přes Hrubčice a Bedihošť do Prostějova, kde se napojil na dálnici D46, kde po ujetí zhruba čtyř kilometrů sjel do příkopu. Na přívěsu měl naložené betonové panely, které se po převrácení vozu na bok vysypaly. Nikdo nebyl zraněn, při havárii však auto poškodilo svodidla v délce 60 metrů.