Krásku (†21) roztrhali žraloci v dovolenkovém ráji: Nejdřív jí ukousli ruku, líčí traumatizovaný otec

Měla to být dovolená snů, ale z výletu na exotické Bahamy se stal nakonec krvavý horor. Jednadvacetiletá studentka Jordan Lindseyová (†21) z Kalifornie byla při šnorchlování napadena žraloky před zraky vyděšených rodičů. Zdrcený otec promluvil o tom, že viděl na vlastní oči, jak se jeho dcera snažila doplavat do bezpečí bez jedné ruky, než ji dravé paryby roztrhaly.

Bylo to rozhodnutí na poslední chvíli. Jordan společně s maminkou Kami a tatínkem Michaelem na dovolené usoudili, že nesmějí propásnout možnost plavání mezi prasátky, které na Bahamách žijí. Dcera se rozhodla zpříjemnit si výlet šnorchlováním a to se jí stalo osudným.

Na dívku zaútočili tři žraloci

Zprvu všechno vypadalo idylicky. Jenže pak přišel útok hned tří krvelačných paryb. „První žralok jí ukousl většinu pravé ruky,“ vypověděl Michael v pořadu Good Morning America televizní stanice ABC. Jordan se pak snažila doplavat bez končetiny do bezpečí. Bohužel marně. Maminka Kami začala plavat směrem k ní a křičela: „Jordan, plav ke mně!“ Žraločí panika v Chorvatsku: Predátor z Makarské se přesunul k Primoštenu!

Útok žraloků však pokračoval. „Žraloci plavali pomalu a Jordan vykřikla: ‘Mami, další žralok se blíží!‘ a poté ji dostal. Druhý žralok se jí zakousl do lýtka a vytrhl z něj obrovský kus masa. To bylo naposledy, co Jordan promluvila,“ vzpomínal dále Michael na nejhorší okamžiky svého života. Jeho statečná manželka se paryby marně snažila zahnat.

Zemřela mámě v náručí