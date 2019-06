Žraločí panika v Chorvatsku: Predátor z Makarské se přesunul k Primoštenu!

Nebezpečnou parybu natočil nejdříve německý turista, který se plavil u pobřeží se svou rodinou. Odborníci se shodli, že jde o žraloka mako. Tak to uvedl web Total Croatia News. O pár dní později došlo k dalšímu pozorování nedaleko ostrova Korčula.

Žralok se stále drží u pobřeží

Podle všeho jde nejspíš o jednoho a téhož predátora, který se nebojí zamířit k pobřeží plného turistů. A jak je vidět, paryba, která se do jadranských vod vrátila po přibližně 40 letech, vyhledávanou turistickou destinaci stále neopustila.

Tentokrát byl natočen u břehů přístavního města Primošten. „Byl dva metry od nás,“ řekl místní televizi 24 Sata muž, který žraloka natočil. „Na ploutvi měl jizvu,“ dodal. Je tedy možné, že na parybu už mohl někdo zaútočit.

Je žraloků na Jadranu více?

Jestli je pozorovaný tvor opravdu žralok mako, nebo jiný mořský tvor, to není zcela jisté. Je ale nad slunce jasnější, že nad Chorvatskem se vznáší strach z ostrých čelistí. Všichni se obávají, že žralok plující kolem pobřeží nemusí být jediný a ve vodách jich může být více.