Pokud by čínská vláda začala odrazovat Číňany od zastávky v Praze a nepřijel by ani jeden čínský turista, české hotely by podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala ztratily zhruba tři procenta z počtu přenocování. Propadly by se i tržby pražských hotelů a luxusních obchodů, kde Číňané nadprůměrně utrácejí, řekl ČTK Dohnal. Neočekává ale, že by čínská strana příliv turistů do ČR chtěla omezovat. Podle agentury CzechTourism patří výdaje čínských turistů na návštěvu Česka v porovnání s ostatními národnostmi k nejvyšším.